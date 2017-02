Halfvarsson: - Petter kommer aldri tilbake til sitt beste

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): - Jeg tror aldri Petter kommer tilbake til sitt beste, sier Halfvarsson til Nettavisen.

Svenskenes største sprinthåp i Lahti er med årene blitt kjent som Northugs store hakkekylling.

- Blir ikke yngre



Sjelden har den norske stjernen latt muligheten gå fra seg til å slenge en hånlig melding til det som i mange år har vært Sveriges ankermann og Northug-rival.

Men i vinter har det gått dårlig for Northug, og denne uken kom nyheten om at han trekker seg fra VM-troppen til Lahti. Dermed skal han kun gå sprinten og muligens femmila, som han er automatisk kvalifisert for som tittelforsvarer.

Halfvarsson tror Northugs storhetstid er forbi.

- Han blir ikke yngre, han heller, men om han får en bra treningssommer kan han komme tilbake og bli god igjen. Men han kommer aldri til å bli bedre enn han noensinne har vært, sier Halfvarsson.

- Tror du han kan vinne gull på sprinten eller femmila i Lahti?

- Ja, han starter, så han har like stor sjanse som alle andre. Men sånn det ser ut nå, blir det tøft, mener 27-åringen.

- Trist uten Northug



Selv om Northug har brukt ham som skyteskive opptil flere ganger, synes han det er synd Northug ikke preger langrennseliten i like stor grad som tidligere.

- Det er klart det er kjedelig at Petter ikke er i toppen, det er jo morsommere når vi kan kjempe mot han. Han er en stjerne, så det er trist at han ikke er med. Men sånn er det, han har hatt mange år der han har vært bra, og det funker ikke alltid som man vil, påpeker han.

Når Nettavisen ber Halfvarsson vurdere hvem som blir sterkest på sprinten, trekker han frem en mann som av mange blir omtalt som «den nye Northug», Johannes Høsflot Klæbo (20).

- Klæbo viste høy kapasitet i Otepää og er sterk nå. Han er nok en av gullfavorittene, sier Halfvarsson.

Han er imidlertid ikke helt enig med Klæbos stempel som «den nye Northug».

- Jeg synes ikke de er spesielt like i stilen. Klæbo er mer en løper som stikker i front og avgjør tidlig, mens Northug er en løper som henger med og avgjør i spurten. De er ikke så veldig like sånn sett, men også Petter slo gjennom tidlig og vant sin første verdenscupseier som sisteårs junior. Han kom tidlig inn i verdenseliten og var bra med en gang, det er vel på den måten de ligner.

- I tillegg til rykket og spurten kanskje?

- Ja, men jeg vil si at Petter har en enda bedre spurt enn Klæbo. Men Klæbo har høyere kapasitet til å dra ifra, mener han.

Vil ha Klæbo på stafett

Hvis Halfvarsson får gå sisteetappe på stafetten for Sverige, ønsker han seg uansett Klæbo som norsk motstander i stedet for Finn Hågen Krogh.

- Klæbo er også veldig sterk, men jeg tror ikke han er like sterk som Krogh når man har kjørt ti kilometer i høy hastighet. Finn Hågen har mer erfaring og rutine i en sånn situasjon, og det er kanskje det som vil avgjøre. Men nå er faktisk Klæbo snart bedre enn Finn, sier svensken.

VM i nordiske grener arrangeres i Lahti fra 22. februar til 5. mars. Nettavisen er til stede i Finland under hele mesterskapet.

