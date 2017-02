Hanevold stusser over Svendsens kysseregel

ANNONSE

Torsdag braker VM i skiskyting løs med mixed stafett, i Hochfilzen.

Det har ikke kommet inn noen rapporter på sykdom i det norske landslaget. En av årsakene til at alle er friske skyldes ekstreme tiltak. Emil Hegle Svendsen forlovet seg på julaften med TV 2-profilen Samatha Skogrand, men de har ikke kysset hverandre siden før forlovelsen.

Nettavisen har snakket med NRK-ekspert Halvard Hanevold om Svendsens uortodokse metode.

- Emil jobber godt med sykdomsforebygging. Jeg syntes riktignok man kan jobbe godt med det og samtidig kysse kjæresten, men Emils tiltak er nok med å redusere sjansene for å bli syk, sier Halvard Hanevold til Nettavisen.

- Toppidrett er per definisjon ekstremt, da gjør man ekstreme tiltak for å bli best mulig, påpeker Hanevold. Selv seiret han hele fem ganger i VM. Askerbøringen står også oppført med tre OL-gull.

- Tok med høyre, spiste med venstre

NRK-EKSPERT: Halvard Hanevold.

NRK-eksperten forteller videre at selv om det finnes ekstreme tiltak for å holde seg frisk, så er det ingen som er overtroiske på landslaget. Hanevold husker selv noen av sine egne metoder for å holde seg frisk under mesterskap.

- Jeg var jo veldig tilhenger av å jobbe systematisk med å forebygge sykdommer og gjorde mye for å holde meg frisk. En av metodene mine brukte jeg under alle måltider. Når jeg forsynte meg med mat fra buffeten brukte jeg alltid høyre hånden, og så spiste jeg kun med den venstre. Samtidig er jeg en fan av nese-skylling, forteller den tidligere skiskytteren.

VM-vinneren kjenner seg med andre ord godt igjen når han hører om Emil Hegle Svendsens ekstreme tiltak for å holde seg frisk.

Skjelbreid med advarsel

NRK-ekspert og tidligere skiskytter Liv Grete Skjelbreid står oppført med hele syv VM-gull i løpet av karrieren. Hun beskriver sitt forhold til sykdom som veldig avslappet.

- På den tiden var jeg jo gift med en franskmann og det eneste jeg var nøye på da, var å vaske hendene med varmt vann og såpe, spise frukt med c-vitamin og ta tran, forklarer Skjelbreid til Nettavisen.

Skjelbreid kommer med et skremmeskudd til alle som kun tenker på å være i god fysisk form.

- Det viktigste for å holde seg frisk er å passe på å ha et fysisk og mentalt overskudd. Selv med de beste tekniske og fysiske forutsetningene funker det ikke om det mentale ikke er hundre prosent, påpeker Skjelbreid.

Stor sjanse for gull

Både Hanevold og Skjelbreid har tro på norsk gull i mixed stafett.

NRK-EKSPERT: Liv Grete Skjelbreid.

- Ja, i denne øvelsen har Norge veldig stor sjanse til å ta gull, mener Liv Grete Skjelbreid.

Halvard Hanevold tror også gullet er innen rekkevidde for de norske utøverne. Samtidig skjønner Hanevold at det har vært noen bekymringer rundt Norges prestasjoner i VM, da de norske skiskyttergutta kun står oppført med en individuell verdenscupseier av 15 mulige hittil i sesongen.

Slik ser Norges lag ut i Mixed stafett:

1. etappe: Marte Olsbu

2. etappe: Tiril Kampenhaug Eckhoff

3. etappe: Johannes Thingnes Bø

4. etappe: Emil Hegle Svendsen

