Harsems drømmeuke: - Jeg skjønner det ikke helt

LYGNA (Nettavisen): Den norske langrennsløperen har i vinter kjempet en hard kamp for å komme seg med i den norske VM-troppen, men lørdag fikk hun bekreftelsen av landslagstrener Roar Hjelmeset.

- Det er veldig stort. Jeg skjønner det ikke helt, sier Harsem.

27-åringen ble i fjor vraket fra landslaget, men har hele tiden hatt ambisjoner om å komme seg til mesterskapet i Lahti.

Hun legger riktignok ikke skjul på at det har vært krevende.

- Man har kniven på strupen helg, etter helg, etter helg. Egentlig helt fra november. Når man ikke er på landslaget, har man ikke så mange valg om hva man skal gå eller ikke gå, forteller Harsem til Nettavisen.

Prioritert knallhardt



27-åringen har likevel prioritert knallhardt ved å blant annet droppe verdenscuprennene i Davos og La Clusaz tidligere i vinter.

Det har foreløpig vært en suksessoppskrift.

- Jeg har prioritert å ikke bare gå skirenn og tømme ut det jeg har lagt inn av trening. Jeg synes jeg har vært ganske kynisk for første gang. Jeg har tenkt på meg selv og tatt gode valg. Jeg har klart å være ganske rolig.

- Jeg har tenkt at jeg har lyst til å få ut potensialet mitt og ikke tenke så mye på at jeg skal til VM eller skal til Tour de Ski. Det er da jeg presterer best, forklarer Harsem.

VM-KLAR: Kathrine Harsem er klar for VM etter blant annet flere gode prestasjoner i NM på Lygna.

Håper på sprint og 10-kilometer

Selv om Harsem er blant utøverne som nå er tatt ut i den norske VM-troppen, er hun fortsatt ikke garantert å få stille til start.

Hun håper imidlertid at hun skal få lov til å gå sprinten og 10-kilometeren i Lahti. På den sistnevnte distansen må hun vente seg hard konkurranse fra Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

- Man vet aldri med Astrid. Hun går kjempefort når hun plutselig er i form. Jeg tipper Otepää kan bli ganske viktig med tanke på den, sier Harsem.

NM-gull

27-åringen ble søndag norgesmester da hun, Anniken Jørgensen og Marthe Kristoffersen sørget for gull til Varden Meråker på stafett.

- Det føles veldig, veldig godt. Det er stort for både klubb, bygd og jeg som er litt skap-trønder. Det var veldig gøy, sier Harsem som har hatt en strålende uke under NM på Lygna.

Varden Meråker med fv. Anniken Jørgensen, Kathrine Harsem og Marthe Kristoffersen møtte kong Harald etter at de tok klubbens sjette NM-gull under søndagens stafett i NM på Lygna.

I tillegg til stafettgullet, sikret Harsem seg også bronse på 10-kilometeren og sprinten.

Nå skal hun bruke de neste ukene på å være best mulig forberedt på VM.

- Jeg skal fortsette å ha tro på meg selv. Jeg skal høre på de som kjenner meg godt. Jeg skal gjøre ting på min måte med tanke på trening, overskudd og hvile, sier Harsem.