Hederlig norsk ishockeytap mot Slovakia

Landslaget i ishockey møtte et slovakisk lag uten NHL-stjerner. Slovakia tok ledelsen da de norske backene slurvet i et overtallsspill, og Mario Bliznak fikk gjøre 1-0 med en mann mindre på isen. Mot slutten av 1. periode økte Michel Miklik til 2-0 da gjestene viste hvordan effektivt overtallsspill skal spilles.

Norge hadde sin farligste sjanse ved Patrick Thoresens avslutning i stanga.

Midtperioden åpnet med et stort slovakisk press, men uten at Lars Haugen måtte kapitulere flere ganger. Nordmennene kom bedre og bedre med, og Jørgen Karterud hadde to muligheter nærmest for åpent mål uten å få kontroll på pucken.

Blyet borte

Den norske reduseringen kom da Patrick Thoresen fikk to forsøk, og siste gang fikk han pirket pucken i mål.

I tredje periode virket det som om det norske laget hadde fått blyet ut av beina. Laget skapte mange flotte muligheter foran den slovakiske målvakten. Midtveis i perioden kom da også utligningen da Ken André Olimb satte pucken i mål i et norsk overtallsspill.

Avgjørelsen falt da slovakene kontret og Martin Bakos scoret med 4.16 igjen av kampen,

Tre må ut

Den norske VM-troppen er så å si klar. Av laget som møtte Slovakia fredag skal tre mann ut. Inn kommer backen Alexander Bonsaksen og løperne Martin Røymark og NHL-proffen Andreas Martinsen.

Sistnevnte var på plass i Hamar OL-amfi, men hadde ikke byttet om til kamp. Det er trolig at han får prøve seg i lørdagens kamp.

Norge møter Frankrike (6/5), Sveits (7/5), Slovenia (9/5), Tsjekkia (11/5), Finland (13/5), Canada (15/5) og Hviterussland (16/5) i VMs gruppespill.

