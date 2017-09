Her er OL-medaljene

Suvenirene alle vinteridrettsstjerner drømmer om å få med seg hjem fra Sør-Korea i februar ble første gang vist fram torsdag: OL-medaljene.

De er utformet for å ligne på et utsnitt av en trestamme og skal slik symbolisere tiden og arbeidet som har gått med for å utvikle koreansk kultur og de olympiske leker.

Medaljene er skapt av den anerkjente designeren Lee Suk-woo, som har brukt det koreanske alfabetet Hangul som element i medaljenes design gjennom tegn langs medaljens kant som danner ordene "Olympiske vinterleker Pyeongchang 2018".

Tegnenes tredimensjonale karakter strekker seg over medaljenes overflate og gir dem en særpreget form med diagonale linjer som ifølge IOC skal reflektere både OLs historie og utøvernes målrettede jakt på gode plasseringer.

På medaljens bakside finnes OL-ringene, teksten Pyeongchang 2018 og øvelsen den enkelte medaljen er vunnet i skrevet med vårt alfabet. På forsiden er en større utgave av OL-ringene, også den i relieff.

Medaljene har ulik vekt avhengig av valør, fra 586 gram for gullmedaljer til 493 for bronse. 259 medaljesett er produsert.

Medaljene ble lansert torsdag med parallelle seremonier i Sør-Koreas hovedstad Seoul og i New York.

- Dette er et stolt øyeblikk for oss, mindre enn fem måneder før de første medaljene skal deles ut. Disse vidunderlige medaljene speiler vår kultur og tradisjon og de olympiske idealer, sa organisasjonskomiteens president Lee Hee-beom etter presentasjonen.

(©NTB)

