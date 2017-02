Her får Bjørgen beskjeden hun drømte om: - Gull!

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): Bjørgen vant til slutt 41 sekunder foran Charlotte Kalla (29), som tok sølvet. Astrid Uhrenholdt Jacobsen kom på tredjeplass, 55,5 sekunder bak Rognes-jenta.

På pressekonferansen etterpå røpet hun at landslagsassistent Eirik Myhr Nossum gjorde et lite stunt mot slutten av det svært imponerende løpet.

Gull-lappen

En kilometer før mål sto nemlig Nossum klar til å sekundere Bjørgen, men i stedet fikk hun en noe uvanlig beskjed:

- Han viste meg en lapp, og på den sto det «gull», røper en smørblid Bjørgen på pressekonferansen etter rennet.

- Det er en vanvittig god følelse. Da får man bare mer styrke og lyst til å gå enda fortere. Det var en god følelse, sier hun.

Rognes-jenta har motbevist de (få) som tvilte på at hun skulle greie å komme tilbake til gammel storhet etter å ha født sitt første barn. Nå er hun VM-dronning med to individuelle gull på henholdsvis 15- og 10-kilometer.

Det ble tidlig klart at hun var totalt overlegen i tirsdagens konkurranse. Men selv tok det litt tid før hun våget å tenke at «dette blir seier».

- Da jeg rundet stadion og skulle gå de siste 2,5 kilometerne skjønte jeg etter hvert at dette kom til å gå, sier hun.

- Helt sykt!

Heidi Weng, som ble nummer fire, lot seg imponere av Bjørgens maktdemonstrasjon og mener veteranen får de andre i feltet til å se dumme ut.

- Det er helt sykt! Hun får oss andre til å se dumme ut. Det er bra for henne, det er helt vilt, sier Weng.

LES OGSÅ: Weng ler av svenskenes kupp-påstand

På spørsmål om det er vanskelig for folk der hjemme i stua å få med seg hvor fort det faktisk gikk med Bjørgen tirsdag, svarte Weng kontant:

- Jeg tror folk bare tror vi andre er dårlige.

Selv forteller Bjørgen at det ble et spesielt løp, og særlig fordi hun hadde så bra kontroll på konkurrentene.

- Det en en god følelse. På førsterunden tenkte jeg at «jeg går fort på ski, men tar ikke innpå noen flere sekunder». Og jeg visste ikke hva som skjedde bakover heller, og da tenkte jeg «fanken, må jeg gå mye fortere enn dette på andrerunden?». Men jeg skjønte etter hvert at sekundene gikk, sier hun.

10 KILOMETER: Sølvvinner Charlotte Kalla (t.v.), gullvinner Marit Bjørgen og bronsevinner Astrid Uhrenholdt Jacobsen (t.v.) etter 10 km klassisk i ski-VM 2017 i Lahti.

Tom for superlativer

Landslagstrener Roar Hjelmeset mener Bjørgen leverte en utrolig prestasjon tirsdag.

- Marit hun er jo dagens seierinne og vinner med over 40 sekunder, så det er et fantastisk løp hun gjennomfører i dag, sier treneren til Nettavisen.

Hjelmeset må innrømme at han har begynt å gå tom for superlativer om veteranen.

- Nei, ordene blir jo brukt opp gradvis gang etter gang. Så jeg har nok ikke så veldig mange ord igjen, nei, sier den norske treneren.

Les alt om VM i Lahti her

Bjørgen har siden sønnen Marius kom til verden vært åpen om hennes tvil rundt motivasjonen til å fortsette. Men det er triumfer som dette som gjør det verdt det, røper hun.

- Det å krysse mållinja og skjønne at du har nådd målet ditt, det er den du søker etter, forteller Bjørgen.

BETYR MYE: En følelsesladet Marit Bjørgen etter målgang.

- Nærmer seg slutten

Men Bjørgen garanterer at hun ikke holder på til hun er 50 år.

– Nei, jeg gjør nok ikke det. Det begynner å nærme seg slutten, og så får vi se.

– Det at du sier at det nærmer seg slutten, er det fordi du nærmer deg 40, eller fordi du føler et eller annet?

– Det er litt det at jeg føler at det nærmer seg. Jeg er ikke lei av å gå på ski, men det er mer det at det kreves en vanvittig jobb. Det er moro å trene og lykkes sånn som dette fram mot et mesterskap. Men det krever en vanvittig jobb, og det verste er å reise, i hvert fall etter at jeg fikk Marius. Det er tøft, ligge på et hotellrom og kikke i taket når jeg vet at han er hjemme, sier Bjørgen.

Nå gjenstår to øvelser for Norges beste kvinnelige skiløper. og Bjørgen er favoritt både på tremila og som en del av det norske stafettlaget på kvinnesiden.

Uansett hva som skjer der, har Bjørgen levert en utrolig prestasjon. Ikke rart Midtre Gauldal kommune vil hedre 36-åringen med egen statue.

LIVE: Følg alle konkurransene fra VM direkte her

VM varer frem til femmila søndag 05. mars. Nettavisen er i Finland og dekker mesterskapet til siste slutt.