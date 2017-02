Her innser Klæbo hva hans første seier vil medføre

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): I siste sving før målgang i Otepää hadde supertalentet parkert konkurrentene og hadde full kontroll på vei mot mål.

Da innså han brått hva en seier i verdenscup ville medføre.

- Jeg gikk inn i siste sving i Otepää og tenkte: «Nå må jeg svare på engelsk i intervjuet etterpå!», forteller Klæbo på pressekonferansen før torsdagens VM-sprint.

Da kom også panikken. Klæbo skal etter sigende ikke være den sterkeste i akkurat engelsk.

- Jeg tenkte tidlig at jeg måtte finne på noe lurt å si, flirer han.

Det var Petter Northug som rettet fokus mot 20-åringens problemer med å utføre intervjuer på noe annet enn morsmålet.

- Han var dårlig i engelsk. Det har han jobbet lite med, og har tydeligvis hatt rett fokus og jobbet med det som tar han fra A til B i skiløypa, sa Northug på pressekonferansen.

Klæbo har på rekordtid gått fra å være ukjent for de fleste til å bli et av Norges største gullhåp i VM. Torsdag er han blant favorittene i sprinten som åpner mesterskapet i langrenn.

- Ekstrem hurtighet

Northug passer samtidig på å rose det mange mener er hans etterfølger i langrennssporet.

- Han har utmerket seg med ekstrem hurtighet og god teknikk i akselrasjonsfasen. Det er én ting å få til det på trening, men han har også tatt det med seg ut i konkurranse. Jeg har sett mange eksempler på folk som er gode på trening, men ikke hevder seg i konkurranse, sier Northug.

Klæbo har siden starten av sesongen preget flere av verdenscupsprintene, men har sviktet taktisk i enkelte finaleheat.

Etter at han vant NM-sprinten på Lygna i år, fortalte han imidlertid Nettavisen at han trodde han hadde knekt koden.

Kort tid senere fikk han svaret.

Under verdenscupsprinten i Otepää brukte han samme taktikk som i NM og kunne endelig juble for sin første verdenscupseier.

Taktikken var på mange måter enkel. Den norske unggutten lå først fra start til mål i samtlige heat.

Taktisk dilemma

Nå er det store spørsmålet om VM-løypa i Lahti tillater samme taktikk fra Klæbo.

- Ja, mener landslagstrener Arild Monsen når Nettavisen tar opp temaet.

- Det er snittfart som gjelder her også, men man har kortere tid i forhold til Otepäa. Her har man nesten et halvminutt mindre. Det betyr at man har et kortere tidsrom på å skaffe seg en luke. Det gjelder å være god nok til å gjøre det, sier Monsen.

Sprinttreneren legger imidlertid også til at utforkjøringene blir viktige. Monsen forteller at det trolig ikke vil være noen fordel å ligge først i nedoverbakkene hvis det er korte avstander i teten.

- Vi har sett på trening at løperen som ligger som nummer to kommer sigende forbi bakfra. Det har ingenting med glid å gjøre, men det er fordi at den løperen får kjøre i et oppvarmet spor. Det kommer man ikke unna, forklarer landslagstreneren.

VM-DEBUTANT: Johannes Høsflot Klæbo står foran sitt første mesterskap.

Torsdag ettermiddag får man svaret på hvem som takler sprintløypen i Lahti best. Monsen er positiv med tanke på Norges sjanser.

- Det er livsfarlig å ta ting for gitt, men vi hadde en trygg og god generalprøve. Det tar vi med oss på riktig måte. Det gir guttene en selvtillit på at de er gode nok. De tviler ikke på egne ferdigheter, sier Monsen.

- Klæbo er favoritt

Når Nettavisen spør hvordan 20-åringen har tenkt til å løse torsdagens sprint rent taktisk, kunne Klæbo røpe lite.

- Jeg har ikke bestemt meg, vi skal teste løypa senere, og da får man litt svar på hvordan vi skal løse det. Vi skal teste litt ulike metoder, og jeg har ikke bestemt meg ennå, sa han til Nettavisen onsdag.

Torsdag kan unggutten altså vinne sin første mesterskapsmedalje når sprinten går av stabalen i Lahti.

Ifølge svenske Calle Halfvarsson er 20-åringen mannen å følge med på.

- Klæbo viste høy kapasitet i Otepää og er sterk nå. Han er nok en av gullfavorittene, sa Halfvarsson til Nettavisen denne uken.

VM i nordiske grener arrangeres i Lahti fra 22. februar til 5. mars. Nettavisen er til stede i Finland under hele mesterskapet.

P.S: Følg oss gjerne på Snapchat:

LES OGSÅ: