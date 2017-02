Her kan gullet ha røket for Klæbo: - Irriterende

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): Italienske Federico Pellegrino tok sprintgullet foran russiske Sergej Ustjugov og nevnte Klæbo på tredjeplass.

Etter rennet er det én ting som fortsatt gnager på den 20 år gamle trønderen:

At han nok en gang slapp Pellegrino forbi på innsiden i et kritisk punkt i løypa. I finalen slapp han italieneren forbi seg, og Klæbo klarte aldri å passere de to løperne foran ham.

Så nervøs at han trente før sprinten



På spørsmål om det irriterer Klæbo, svarer han kontant «ja!».

- Det gjør det. Jeg kan ikke skylde på noe, han har vært i gamet her lenge og er ekstremt flink på akkurat den biten der. Han tok meg både i kvart- og semifinalen på «innern», og nå tenkte jeg at jeg skulle berge det, men da kom han stakende på siden av meg. Han er en luring, det er bare å se på hva han gjør, analysere det og lære, sier Klæbo til Nettavisen.

Han var rolig og behersket da han snakket med pressen etter sin første VM-medalje noensinne. Men overfor Nettavisen innrømmer han at kroppen var alt annet enn rolig i timene før mesterskapsdebuten.

- Jeg synes det var tøft at vi skulle gå så sent, jeg måtte ut og trene et par ganger i morges fordi jeg var så nervøs, sier han til Nettavisen.

To ganger var Klæbo ute på ski og gikk rolig for å få timene til å gå.

- Det at du var så nervøs, men likevel klarer å ta medalje, hvilken trygghet gir det deg?

- At man er nervøs er ofte et godt tegn, og jeg har ofte vært nervøs i verdenscuprenn. Men det er lettere når man starter på morgenen, for da rekker man ikke noe annet enn å stå opp og spise før man reiser til stadion. Men nå har man en hel dag man skal få til å gå, og da står man på rommet og tripper. Det er det som er utfordrende, sier Klæbo til Nettavisen.

Han virket misfornøyd etter målgang, men da han møtte pressen en snau time etterpå var han mer fornøyd.

- Jeg er ikke så skuffet, jeg må si meg veldig fornøyd med en tredjeplass. Men når man kommer i mål og er rett bak gullet, er det tøft. Nå som jeg har summet meg er tredjeplass utrolig bra. Det er mitt første mesterskap og første VM-dag. Jeg føler jeg innfrir ganske bra, sier 20-åringen.

Monsen hyller Klæbo

Sprinttrener Arild Monsen hyller Norges medaljevinner etter bronsesprinten. Men også Monsen tror Klæbo er litt misfornøyd med å slippe Pellegrino forbi.

- Jeg tror kanskje Johannes er ergerlig for at han igjen ble lurt på innersiden av Pellegrino. Men det er smart gått av Pellegrino og ingenting vi kan si noe på. Sergej Ustjugov er farlig sterk, og jeg er overhodet ikke skuffet. Vi måtte gi tapt for to stykker som var litt bedre enn oss i dag, sier Monsen til Nettavisen.

Han beskriver seg selv som «kjempeimponert» av det Klæbo leverer i VM-debuten.

- Han er fantastisk, han er det. Jeg håper virkelig han vet å sette pris på en medalje, men han var gira og så nok gullet langt der fremme, sier Monsen.

- Hvordan opplevde du sprinten ellers?

- Her fikk vi alt. Laget er jeg kjempegodt fornøyd med, vi har tre mann i finalen, og det er isolert sett en veldig god dag, sier han.

Klæbo går sprintstafett

Monsen regner med å allerede fredag offentliggjøre laget som skal gå sprintstafetten. Men Klæbo har allerede sikret seg en plass, røper han.

- Hvem den andre løperen blir, blir klart fredag, sier Monsen.

Klæbo gleder seg til å gå et nytt VM-renn.

- Nå skal jeg suge på karamellen i dag, men så må jeg mobilisere om og ha fokus på det som skal skje på søndag, sier Klæbo.

- Hvem vil du ha som lagkamerat?

- Jeg både håper og tror det blir Emil Iversen.

Lørdag er neste langrennskonkurranse. Da er det 15 kilometer skiathlon for kvinnene og 30 kilometer skiathlon for herrene. Der skal ikke Klæbo gå.

