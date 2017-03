Her kunne Weng fått stafetten ødelagt: - Skal ikke skje

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): Lederduoen Weng og finske Kerttu Niskanen var på full fart inn på stadion for å veksle på den andre etappen da situasjonen oppsto.

En funksjonær hadde forvillet seg ut i sporet, og TV-bildene fanget opp hvor nær de to lederjentene faktisk var å kollidere med vedkommende.

Funksjonæren befant seg midt i løypa bare sekundet før Weng og Niskanen dundret forbi, men ulykken ble avverget med et nødskrik og Norge tok til slutt et overlegent VM-gull på stafetten.

Etter rennet bekrefter Weng at hun fikk med seg episoden, selv om hun lå i rygg på Niskanen som kjørte først.

- Jeg så det. Niskanen ble ikke stressa, men jeg tenkte «hva er det her for noe?». Men det gikk bra, så da er det greit, sier Weng til Nettavisen.

- Skal ikke skje

Landslagstrener Roar Hjelmeset og landslagssjef Vidar Løfshus mener det er Niskanen som var i størst fare for å få løpet påvirket av en slik ulykke.

Men det er tydelig at sjefene sjøl skulle vært slike ting foruten.

- Det er bra det ikke er altfor mange slike bilder, sier Hjelmeset når Nettavisen viser ham en skjermdump av episoden.

- Det skal ikke skje, er dommen fra Løfshus.

Pressekontakt Michael Lamplot i Det internasjonale skiforbundet (FIS) sier til Nettavisen at de fikk med seg det som skjedde.

- Vi er klar over situasjonen som oppsto og har informert organisasjonskomiteen, sier han til Nettavisen.

Foreløpig har ikke FIS ønsket å svare på våre utdypende spørsmål om saken.

- Aldri heldig

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland er glad for at det gikk bra. Men han retter sterk kritikk mot arrangøren.

- Vi har sett i verdenscup at det skjer uhell når funksjonærer kommer ut i løypa. Det kunne påvirket stafetten, og det er aldri heldig når sånt skjer, sier han til Nettavisen.

I EGEN KLASSE: Marit Bjørgen fikk en enkel oppgave med å av å gå Norge inn tiil stafettgull under ski-VM i Lahti.

Weng og Norge tok altså et fullt fortjent VM-gull over et minutt ned til Sverige på andreplass og Finland på tredjeplass.

- Det er veldig moro for oss, men det er forsåvidt mer spennende å se på hvordan det ville ende med andre- og tredjeplassen. Men det er veldig moro å få gå stafett, og det er mange andre jenter som kunne gjort det like bra. Det er veldig gøy, sier Weng til Nettavisen.

- Jentene er helt enorme, roser Vidar Løfshus.

Etter fem av fem norske gull på kvinnesiden i VM er ingen uenige med ham i akkurat det.

