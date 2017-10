Hetland bekrefter: Northug går ikke ankeretappen i OL

Fire måneder før OL i Pyeongchang har den norske landslagstreneren tatt valget om sisteetappen i stafetten.

Det melder NRK torsdag.

– Den sisteetappen kommer Finn Hågen Krogh til å gå. Han beviste at han er vår beste mann forrige vinter, så der har vi god kontroll, sier Hetland til kanalen.

Krogh reagerer slik når NRK forteller ham om Hetlands valg.

– Det er deilig å høre at han har troa på meg, men det er mye som kan skje i en lang sesong. Jeg vet at jeg er nødt til å vise meg tilliten verdig før den stafetten for å få gå den, sier Finn Hågen Krogh til statskanalen.

26-åringen gikk en strålende ankeretappe da Norge slo Russland og ble verdensmestere i stafett for niende gang på rad i VM i Lahti i mars.

Og det uten Northug på laget for første gang siden 2007.

Krogh sa den gangen at han er mer enn klar for gjøre akkurat det samme i OL i Pyeongchang om ett år.

– Ja, helt klart. Dette ga skikkelig mersmak. Jeg begynte etter hvert utover i sesongen å skjønne at jeg kunne få gå sisteetappen på stafetten, og den etappen er ekstra spesiell. Å fylle skoene til Petter er ikke bare, bare, men det gikk bra, og så har bare opplevelsen vært så vanvittig mye større enn jeg faktisk hadde trodd. Jeg har vært så vanvittig glad siden jeg gikk i mål, og vi har bare gått rundt og smilt og godtet oss med hverandre, sa Krogh til NTB.

I dag mener han det er for tidlig å avskrive Northug, og at ankeretappen skal gis til den som er i best form under mesterskapet.

Northug selv har foreløpig ikke kommentert Hetlands uttalelser torsdag.

Norge har ikke vunnet OL-gull på en herrestafett siden 2002.

Mest sett siste uken