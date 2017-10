Hetland nekter å kommentere OL-uttaket

Tor Arne Hetland overrasket mange med å ta ut Norges ankermann på stafetten fire måneder før OL - nå er han taus.

VAL SENALES/OSLO (Nettavisen): Landslagstrener Hetland er tydelig på at det er Finn Hågen Krogh som per dags dato er Norges ankermann på stafetten i Pyeongchang, men det kom likevel som en stor overraskelse da NRK forrige uke kunne melde at Norges landslagstrener allerede nå har tatt ut Krogh til å gå den siste etappen på herrestafetten i OL.

Det vil i så fall innebære at Petter Northug blir vraket til rollen han har hatt i mesterskap siden VM i 2007 - med unntak av årets mesterskap i Lahti hvor han ikke var i form.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg.

Flere eksperter og langrennsinteresserte er svært kritiske til at landslagstreneren allerede fire måneder før lekene i Sør-Korea har tatt ut deler av stafettlaget. Blant dem Nettavisen-blogger Torbjörn Nordvall.

Mye kan skje på fire måneder, og det må jo også Hetland være fullstendig klar over.

Nettavisen har siden NRK publiserte deres artikkel forsøkt å få Hetland til å bekrefte om han virkelig mener at Krogh allerede nå er tatt ut til å gå ankeretappen.

Nå opplyser imidlertid medieansvarlig for langrennslandslaget, Gro Eide, at Hetland ikke vil kommentere saken ytterligere.

LANDSLAGSTRENER: Hovedtrener for herrer allround Tor Arne Hetland under trening på isbreen i Val Senales i Italia.

Da Nettavisen intervjuet Hetland noen minutter før NRK onsdag forrige uke, var ikke landslagstreneren like tydelig på at Krogh er sikret ankerrollen. Det han derimot er klar på er at det skal mye til for at Krogh ikke gå den siste etappen på stafetten.

- Per dags dato, så har i hvert fall ikke Finn Hågen Krogh gått seg ut av det laget, men vi er så privilegerte at vi faktisk kan ha Johannes (Høsflot Klæbo) til å gå sisteetappe, vi har Petter til å gå sisteetappe, og vi vet hva Finn kan. Den som da skyver ut Finn av det laget, den er i en vanvittig god form, sa Hetland til Nettavisen onsdag.

Landslagstreneren har også klokkertro på at Krogh kommer til å gjøre valget enkelt for landslagsledelsen.

- Kjenner jeg Finn rett, så kommer ikke han til å la det bli noe tema, sier Hetland.

- Du er så overbevist?

- Finn kommer ikke til å bli noe dårligere denne sesongen enn hva han har vært tidligere. Det han har vist er bunnsolid, forteller Hetland og viser til VM-stafetten i Lahti der Norge tok gull med Krogh som ankermann.

- Han er en kald fisk i sånne situasjoner. Vi er heldige som har flere som det, men akkurat nå, siden du spør meg akkurat nå, så er svaret ganske enkelt (om hvem som går sistetappen), forteller Hetland.

FORNØYD: Finn Hågen Krogh er glad for at landslagstrener Tor Arne Hetland har stor tro på ham.

Krogh: - Trenger ikke komplisere det

Landslagsledelsen har altså planen klar, men spørsmålet om hvor sikker uttaket til ankeretappen kommer både Hetland og Krogh til å få igjen denne vinteren.

Frem til VM i Lahti i februar 2017 har det vært Northug som har forsvart Norges ære på stafett – noe han vel knapt kunne ha gjort på en bedre måte.

Northug kommer garantert til å være revansjelysten denne sesongen, og har nok svært lyst til å ta tilbake posisjonen som Norges ankermann dersom han er god form.

Selv er Krogh forberedt på at spørsmålet kommer til å dukke opp utover vinteren, men han velger å ikke lage noe stort nummer ut av det.

- Det er bare å gå fort og vise at man er den sterkeste. Da får man sikkert en fortjent etappe. Det handler om det å være en av de fire som går fortest – det er ikke verre enn det. Man trenger ikke komplisere det, sier Krogh til Nettavisen.

- Målet mitt er å være på stafettlaget. Jeg går gjerne sisteetappen. Det var veldig morsomt i Lahti. Det er et mål jeg jobber mot. Det er klart at det blir en kamp om plassene, ikke bare om sisteetappen, men om alle plassene. Alle utøverne vet at det blir hardt å komme inn der. For min del, så fokuserer jeg bare veldig på meg selv og på hva jeg skal gjøre for å være i toppform under OL. Er jeg i veldig god form, så er jeg god nok for stafetten, forklarer Krogh.

Finnmarkingen setter pris på støtten fra Hetland.

- Det er klart at det er greit å ha treneren på sin side, sier Krogh.

