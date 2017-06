Hevder FIS vil utestenge Johaug fra OL

ANNONSE

Det forteller advokaten etter tirsdagens høring i Idrettens Voldgiftsrett (CAS), ifølge NTB. En så lang utestengelse vil i så fall bety at OL vil gå uten Therese Johaug på startstreken.

– Vi er selvfølgelig spent på resultatet, men saken står etter mitt syn veldig mye i samme stilling. Det var ikke noen vesentlig nye forhold som ble forhandlet her i dag. Nå er vi spent på hvordan CAS-panelet vurderer dette, sier Hjort til NTB etter høringen tirsdag.

– Hvordan argumenterte FIS under høringen?

– Jeg kan ikke gå i noen nærmere detaljer rundt hva deres anførsler var, for vi er pålagt å ikke referere fra forhandlingene. Men jeg kan si i all hovedsak at de mener utelukkelsestiden for Therese bør være lenger (enn 13 måneder). Det er jo det anken bygger på, svarer Hjort, som legger til at det ikke var noen overraskelser under høringen.

Fornøyd Johaug

Johaug var selv lettet over å være ferdig med å forklare seg etter tirsdagens høring i CAS.

- Jeg har en god følelse. Jeg har opplevd så mye i den saken her nå at det er ingenting som overrasker meg lenger. Jeg er bare glad for å være ferdig. Jeg er glad for endelig å kunne se fremover og fokusere på det jeg har i møte, sier Johaug.

Det er ventet at Johaug må vente i seks uker før hun får dommen.

- Jeg har ventet i åtte måneder. Må jeg vente i seks uker til, så kommer det til å gå fort. Jeg har et fantastisk team rundt meg. Nå skal jeg bruke tid på familie og venner, sier Johaug.

FIS anket

Johaug ble tidligere i år dømt til 13 måneders utestengelse av domsutvalget til Norges Idrettsforbund (NIF) for bruk av det anabole steroidet clostebol.

28-åringen har forklart at hun fikk i seg stoffet ved bruk av kremen Trofordermin som hun fikk av landslagslege Fredrik Bendiksen for å behandle en sår leppe. Den forklaringen bekreftet også Bendiksen selv.

NIFs domsutvalg trodde på Johaugs historie, men mente at hun likevel ikke var helt uten skyld.

Dommen på 13 måneders utestengelse ble senere anket av Det internasjonale skiforbundet (FIS) som har bedt om en «rimelig forlengelse» av utestengelsen.

Den forlengelsen viser seg nå, ifølge advokat Hjort, å være på 3-7 måneder.

Etter at FIS anket, har også Johaug levert inn en motanke som også ble behandlet i CAS tirsdag.

Nå gjenstår det å se hva CAS's dommerpanel kommer frem til. Det er knyttet stor spenning til om Johaug kommer til å rekke OL i Sør-Korea neste år.

Står utestengelsen på 13 måneder vil hun kunne konkurrere igjen i november, men skulle hun få mer enn 15 måneders utestengelse, har hun selv sagt at hun ikke vil rekke OL.