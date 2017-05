Hevder Tomas Northug legger opp - manageren avviser

ANNONSE

Nettstedet Sweski.com melder onsdag at Tomas Northug (27) legger opp som langrennsløper.

Team Northug-manager Are Sørum Langås avviser imidlertid at den endelige avgjørelsen er tatt.

På spørsmål om han kan bekrefte opplysningene, svarer Sørum Langås følgende i en SMS til Nettavisen.

- Nei. Det vil alltid være litt tro og tvil etter en lang sesong, og inn i en ny. Om Tomas kliner til videre inn i OL-sesongen eller ikke, skal Tomas selv få si noe om når tiden er inne.

Tomas Northug har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser onsdag formiddag.

Truet med å legge opp under NM

At lillebror-Northug er inne på tanken om å gi seg, har ikke vært noen hemmelighet.

Etter at han falt i semifinalen under NM-sprinten på Lygna i februar, uttalte Northug at han ønsket å legge opp.

- Nå vurderer jeg å finne på noe annet, sa Tomas Northug like etter løpet.

Men allerede dagen etter virket 27-åringen mer positiv til tanken om å fortsette skikarrieren.

OPPGITT: Tomas Northug var svært skuffet etter sprinten i NM.

Petter håper lillebroren fortsetter

Storebror Petter ga utrykk for under NM at han håper lillebror Tomas fortsetter satsingen.

Han tror nemlig løypene i Pyeongchang, hvor OL arrangeres neste år, vil passe broren bra.

- Det er opp til Tomas. Han kjenner selv om han er motivert nok til å gjøre jobben, men sånn som vi ser Tomas på sitt beste, er han en av verdens beste sprintere. Nå er det sånn med kvotene som er nå at han akkurat havner utenfor. Da er det vanskelig å motivere seg, forklarte Petter under NM.

- Jeg tror det som kan redde han er at det er klassisk sprint i OL. Vi så at det er mye diagonalgang i løypene der som passer han veldig bra, sa Petter Northug.

TRENER SAMMEN: Tomas og Petter Northug kan bli viktige for hverandre inn mot OL-sesongen.

Ute av landslaget

Akkurat som under NM, har Tomas Northug hatt mye «stang ut» i løpet av karrieren. Det foreløpige høydepunktet kom imidlertid da han tok sin til nå eneste verdenscupseier da han vant spinten i estiske Otepää i januar 2015.

Northug ble likevel ikke tatt ut på landslaget til forrige sesong, og har siden gått for Coop og Team Northug.

Senest i mars uttalte han til Aftenposten at han satser på klassisk sprint inn mot OL.