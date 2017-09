Hevder utestengte Legkov får delta i OL

Den russiske langrennsløperen Alexander Legkov skal ha fått sin dom av Idrettens Voldgiftsrett (CAS).

Det er svenske Expressen som torsdag ettermiddag hevder at russeren får lov til å konkurrere igjen fra 31. oktober.

Det betyr at Legkov rekker både vinterens verdenscup og neste års OL i Sør-Korea.

Mistenkt



Legkov ble sammen med fem andre russiske langrennsløpere suspendert i desember 2016 av Det Internasjonale Skiforbundet (FIS) som følge av dopingmistanker som kom frem i den mye omtalte McLaren-rapporten.

Mistankene har gått på at løpernes urinprøver som ble avgitt under OL i Sotsji hadde blitt manipulert.

Legkov og flere av de andre russerne anket avgjørelsen om suspensjon umiddelbart til CAS i håp om å rekke VM i Lahti, men anken ble i februar avist.

Selv om den anken om å umiddelbart oppheving av suspensjonen ble avvist, har saken nå blitt behandlet på vanlig måte Idrettens Voldgiftsrett.

- Ingen bevis mot Legkov

Ifølge Expressen som hevder å ha fått tilgang dommen, kan Legkov igjen konkurrere fra 31. oktober med mindre nye bevis i saken dukker opp.

Avisen skriver videre at det i dommen kommer frem at FIS mener det er «høyst sannsynlig» at Legkov jukset og dermed burde være utestengt.

Men selv om McLaren-rapporten er nådeløs mot russisk idrett, er det ingen konkrete bevis på at Legkov selv har jukset med urinprøvene.

Russeren har også hele veien bedyret sin uskyld.

Det er nå knyttet spenning til om det kan dukke opp nye bevis når Den internasjonale olympiske komité (IOC) legger frem resultatene fra sin etterforsking av Russland. Det er ventet at dette vil bli presentert i oktober.



Legkovs CAS-dom vil bli offentliggjort i løpet av de nærmeste dagene, skriver Expressen. Russeren er regjerende olympisk mester på 50 kilometer.