Historisk norsk seier i Vikersund

VIKERSUND / GRENSEN (Nettavisen): Norge og den kortvarige verdensrekordholderen Robert Johansson vant en vanvittig skiflygingskonkurranse under Raw Air i Vikersund lørdag.

Andreas Stjernen fikset biffen for Norge med et meget solid sistehopp på 242 meter som siste hopper.

Det ga den første verdenscupseieren i lagkonkurranse for nordmenn på norsk jord.

Lørdagen hadde ikke bare én, men to verdensrekorder å by på for publikum. Først landet Robert Johansson på 252 meter, en halvmeter lengre enn ned i bakken enn Anders Fannemel landet på 15. februar 2015.

Stabile prestasjoner



Johansson fulgte opp monstersvevet i første omgang med et nesten like imponerende hopp på 238 meter, under klart vanskeligere forhold, i finaleomgangen.

26-åringen sendte Norge tilbake i en solid ledelse. Som lagets mann i den andre av fire puljer, skaffet han et forsprang på drøye åtte poeng ned til polakkene.

Johann André Forfang fulgte opp med 234 meter i sitt andrehopp, noe som ga Norge ytterligere ni poengs luke til Polen.

Lysende Stjernen



Dermed var det opp til Andreas Stjernen å forvalte ledelsen, og sørge for Norges første verdenscupseier i en lagkonkurranse på norsk jord.

LENGRE ENN LENGST: Stefan Kraft fra Østerrike svevde ned til 253,5 meter. Med det tok han over den ferske verdensrekorden fra Robert Johansson under lagkonkurransen i Vikersund.

Det var ingen takknemlig oppgave å konkurrere mot en mann som verdensrekordholder Kraft og Polens Kamil Stoch.

Østerrike var heldigvis litt for langt bak til å kunne ta igjen Norge. Kraft landet på 244 meter.

Stoch hoppet også glimrende med 243 meter. Det gjorde ingen stor forskjell ettersom Stjernen svevde ned til 242 meter.