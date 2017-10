Hjelmeset om Klæbos dilemma: - Av og til må du ta de sjansene livet gir deg

Johannes Høsflot Klæbo (20) har ennå ikke bestemt seg for om han vil gå Tour de Ski.

OSLO (Nettavisen): 20-åringen står nemlig overfor et tøft valg. Skal han i en OL-sesong bruke mye krefter på å gå «touren», eller skal han legge opp et annerledes løp for å være i best mulig form når OL setter i gang i februar.

- Holder begge dører åpne

Klæbo sier til Nettavisen at han ennå ikke har tatt en avgjørelse.

- Vi har bestemt at jeg skal gå de første verdenscuprennene og se hvordan «ståa» er der. Så må man ta en vurdering når den tiden kommer og Tour de Ski nærmer seg, men enn så lenge holder jeg begge dørene åpne, sier han til Nettavisen.

Når sesongen har kommet i gang og Klæbo har fått noen svar på hvordan han ligger an i løypa, kommer han til å tenke nøye over saken sammen med sine nærmeste støttespillere.

- For min del blir det viktig å sette meg ned sammen med morfar (trener Kåre Høsflot) og Arild (Monsen) og ta en skikkelig vurdering når jeg har gått noen skirenn. Da må vi se om totalbelastningen blir for stor, men den avgjørelsen kommer vi til å ta fortløpende når vi kommer i gang med verdenscupen, sier han.

- Veldig forsiktig

Langrennsekspert og tidligere landslagsløper Odd-Bjørn Hjelmeset følger 20-åringens gjennombrudd med stor interesse. Han roser Klæbo for at han bruker tid på å bestemme seg.

- Det som er fint med Johannes er at han er veldig forsiktig. Han tenker mye før han gjør ting, og han er veldig redd for å få for mye belastning. Han er fortsatt en ung herremann, og det er nok smart at han vurderer nøye om han skal gå «touren». Det blir spennende å se om han velger å gå, sier Hjelmeset til Nettavisen.

- Med tanke på at det er OL-sesong, hadde du gått Tour de Ski hvis du var Klæbo?

- Jeg vet ikke. Tour de Ski passer ham ekstremt bra, for Johannes har alt. Og når du har alt, er det veldig fristende å gå Tour de Ski, for han kan faktisk vinne. Han er like god i klassisksprint som skøytesprint, og like god i klassisk og skøyting på distanse. Det spiller ingen rolle for han. Av og til må du ta de sjansene livet gir deg. Det kan hende det er supersmart av ham å gå den touren, men det valget må han, Arild Monsen og bestefaren ta, mener Hjelmeset.

- Et fantastisk talent

Han mener det ikke trenger å være automatikk i at OL-sjansene blir dårligere hvis man velger å gå «touren».

- Det tror jeg ikke, han er så godt trent at det ikke har noe å si for Johannes. Frykten for å bli sliten, det er den som er der, mener eksperten.

- Er han så god at han kan lykkes i begge deler allerede denne sesongen?

- Ja, det tror jeg. Jeg kan ikke skjønne noe annet, vi så hvordan han gikk i fjor. Jeg blir ikke overrasket hvis han herjer, slik jeg ble da han kom på Beitostølen i fjor og bare lekte seg på sprinten. Han er et fantastisk talent som det er viktig å ta vare på, sier Hjelmeset.

Forutsetningene er annerledes for Klæbo denne sesongen. I fjor slo han underfra og med få forventninger, nå stiller han til start med nordmenns håpefulle øyne på seg.

- Jeg er egentlig ikke så bekymret for presset utad, det største presset setter jeg uansett på meg selv. Det er det som skjer oppe i hodet mitt som blir tellende til syvende og sist. Hvis jeg klarer å være flink til å stenge ut det presset som kommer utad, skal jeg komme med samme innstillingen til denne sesongen som jeg gjorde i fjor, sier han til Nettavisen.

- Hva er den mest merkbare forskjellen fra i fjor?

- Det er mer fokus rundt meg, og det er mye mer rundt å gå fort på ski. Det handler om andre ting enn bare trene, spise og sove, men jeg føler jeg har vært flink til å ha et avslappet forhold til det. Ikke minst har jeg vært flink til å ha fokus på det jeg skal ha fokus på, nemlig å gå fort på ski. Enn så lenge kjennes det bra ut.

Tour de Ski arrangeres fra lørdag 30. desember til søndag 7. januar.

