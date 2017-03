ANNONSE

Jentenes renn søndag formiddag blir en prøvelse for tilskuerne. Sikten er svært dårlig, og den gode hoppopplevelsen må høres – ikke ses.

Gutta skal ut i det tradisjonelle Holmenkollrennet 14.15. Det er spådd at tåkehavet vil lette noe utover dagen.

Men søndag morgen var tåka så tett at det vår umulig å se hopptårnet. Det var litt mer sikt i bunnen av bakken, uten at det blir lett de aktive i svevet.

I fjor ble hopprennet i Holmenkollen avlyst på grunn av tåke og vind. Søndagens herrerenn er det 3. i Raw Air.

– For hopperne er ikke tåka noe problem, så renn blir det uansett. Både for kvinnene på formiddagen og for mennene på ettermiddagen. Det er publikum som dessverre ikke ser så godt, som er utfordringen, sier Emilie Nordskar, kommunikasjonssjef i Holmenkollen Skifestival, ifølge statskanalen.

Langrennsjentenes tremil blir heller ikke den samme opplevelsen som da herrene gikk i fantastisk vårsol lørdag.

DÅRLIG SIKT: Det er tett tåke i skianlegget når H. M. Kongens Garde passerer før verdenscuprennet i hopp stor bakke for kvinner i Holmenkollen i Oslo søndag.

HVITT: Det er tett tåke i anlegget før verdenscuprennet i hopp stor bakke for kvinner i Holmenkollen i Oslo søndag.