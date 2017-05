Hoppjentene jubler over Lillehammer-trippel, men må de kjempe om epler og ost?

ANNONSE

– Det er akkurat slike happeninger vi trenger for at vi skal bli mer attraktive for TV-publikummet, sier Maren Lundby (22) til NTB.

VM-fireren var Norges beste hopper sist vinter med fire enkeltseirer og tredjeplass i verdenscupen sammenlagt.

– Gir dette høyere TV-tall, er sannsynligheten større for at vi får enda flere renn i verdenscupsesongen fremover. Jeg er kjempeglad for at de investerer i damehopp. Kjempekult, fortsetter Kolbukameratene-hopperen.

Hun får støtte av lagvenninnene.

– Dette blir en pangstart på vintersesongen, som jeg håper kan vekke publikumsinteressen. Og ikke minst være både gøy, spennende og utfordrende for oss jentene, sier Anniken Mork.

– Denne hoppturneringen er et skritt i riktig retning for jentehoppsporten. Vi har lenge ønsket oss en hoppturnering, slik gutta har. Endelig får vi målt styrke over flere dager, fortsetter 26-åringen fra Ready.

Vil bli likestilt

Silje Opseth (18) debuterte i VM i vinter. Hun rørte hele hoppverden med sine tårer.

– Jeg tror folk vil være enda mer skjerpet og «på» når vi starter med en turnering. Det er kun de 30 beste etter de to første rennene som får hoppe finalen i storbakken, og der vil alle være med, sier Opseth til NTB.

– Vi har så klart lyst til å bli fullstendig likestilt med gutta i fremtiden, og da må vi ta med oss alt vi får på veien mot det målet. Det ble også flere verdenscuprenn på kalenderen enn ved første øyekast, sier Holeværingen-hopperen.

Det gikk mot kutt i antall renn for hoppjentene til vinteren, men FIS snudde under vårmøtet i Slovenia denne uken. Den norske hoppledelsen fryktet et internasjonalt nei til hopptrippelen i Lillehammer, men stemningen snudde i siste øyeblikk.

– Vi kan ikke si «ja, det er greit» til en utvikling som går i feil retning, sier en lettet Opseth etter at Hopp-Norge gikk i bresjen for økt kvinnesatsing i hopp.

Avspises med frukt og ost?

Men der gutta i Raw Air kjemper om millioner, kan ikke jentene se fram til en pengefest.

– Jeg har ikke hørt om noen vinnerbonus, sier Lundby.

– Jeg er først og fremst bare glad for at vi får hoppe renn, jeg da. Også får pengepremiene komme når vi klarer å bli et bedre produkt og når markedsverdien øker.

Den frittalende norske hoppdronningen har følgende ironiske forslag til premie:

– Da Anette Sagen var i storslag litt tilbake i tid, ble det arrangert en slags sammenlagtturnering i Mellom-Europa. Da fikk de epler og ost i premie. Kanskje det kan være en idé.

Hopptrippelen går over tre dager. Først hoppes det to renn i normalbakken, før det hele avsluttes med finale i storbakken i Lysgårdsbakkene i Lillehammer første helgen i desember.

Det er ikke bestemt hvor mye penger Norges Skiforbund legger inn i pengepremier, men i Raw Air i fjor spyttet man inn 1 million kroner i bonus til de tre beste.

(©NTB)