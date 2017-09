Hoppjentene merker økt oppmerksomhet: – En prestasjon å håndtere det

Maren Lundby satte hoppjentene for alvor på kartet sist sesong. Det blir garantert mer oppmerksomhet i vinter.

Allerede i desember får jentene sin første hoppuke. Norsk hoppsport samler verdenseliten til hopptrippel i Lillehammer. Og i februar skal Lundby kjempe om OL-gull i Pyeongchang.

– Det er vel ikke feil å si at vi går for to formtopper til vinteren. Vi ønsker å være i godt slag hele veien, men hovedmålet er selvsagt OL. Samtidig er trippelen på Lillehammer en veldig fin test på det som venter, med press både fra omgivelsene og internt, sier landslagssjef for jentene, Christian Meyer.

– Jeg vet at Maren veldig gjerne vil lykkes på hjemmebane under trippelen, men det er OL vi optimaliserer mot. I OL har du én sjanse hvert fjerde år, fortsetter trønderen.

Den nye trippelen på Lillehammer, med to renn i normalbakken og finale i storbakken, blir tidenes tøffeste konkurranse på kvinnesiden.

– En seier i trippelen er en større sportslig prestasjon enn OL-gull. Vinneren kåres over seks hopp, og skal du vinne må du beherske både liten og stor bakke og ikke minst være god i seks tellende svev. Men OL er en større greie der det er mye mer som skjer rundt. Vi går en spennende vinter i møte, sier Meyer.

Spesielt mediebiten under store mesterskap er nokså ukjent terreng for kvinnehopperne. Maren Lundby fikk kjenne på det for alvor under ski-VM i Lahti sist vinter.

Vil kjøre pressen rundt

Ikke bare måtte Bøverbru-jenta takle skuffelsen over fjerdeplass individuelt, men det ble også stort oppstyr rundt hennes ønske om å være prøvehopper i skiflyging under Raw Air.

– Maren kjente jo på det med mediene for første gang i fjor i forkant og under VM. Hun skal stille opp på mye, men slike ting tapper energi. Og det er noe vi ikke er så vant til. Det er en prestasjon å håndtere det også, sier Meyer til NTB.

– Så nå er mediene uønsket under Lillehammer-trippelen?

– He he, nei, dæven. Jeg skulle gjerne kjørt rundt og hentet hver og en av dere i pressen dersom det var interessant for dere. Jeg kan godt begynne med å sette opp en egen pressebuss der landslagssjefen kjører rundt og henter pressefolkene. Da kan jo dere ta dere en dram samtidig som dere lager saker, gliser Meyer.

Lundby tok sine fire første seirer i verdenscupen sist sesong og fikk sitt definitive gjennombrudd i verdenstoppen.

– Det er en ny situasjon for Maren at omgivelsene forventer så mye av henne, men hun er blitt så idrettserfaren at jeg ikke tror presset skal kunne vippe henne av pinnen, mener Meyer.

Vil klå tyskere og japanere

Landslagssjefen sier han ikke merker noe til at fjorårets suksess i verdenscupen har gått til hodet på Lundby.

– Men det er alltid spennende for en trener å se om sulten fortsatt er der hos en utøver etter en god sesong. Man er alltid litt usikker om utøveren er like ærgjerrig og legger ned like stor arbeidsinnsats. Er Maren like desperat etter å nå toppen igjen etter å ha vært der?

– For oss som står rundt henne og legger alt til rette, virker det som hun er, spesielt siden VM-medaljen glapp i Lahti, veldig sugen på å klå tyskerne og japanerne som ofte har vært foran henne på lista. Maren er veldig på søken etter å hente ut ting som gjør henne til en bedre utøver. I løpet av sommeren har hun blitt mer kompetent på absolutt alt hun skal gjøre. Det er ikke feil å si at Maren er blitt en langt mer komplett utøver. Det gleder meg voldsomt å se, sier Meyer.

