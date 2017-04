Hoppkometen Aune kneoperert

ANNONSE

Byåsen-hopperen Joakim Aune la seg under kniven og fikset på jumpers knee torsdag.

- Jeg har slitt med jumpers knee i nesten fire år. Det har gjort at jeg har fløyet litt skjevt i svevet. Når det påvirker hoppingen så mye, var det på tide å gjøre noe. Jeg måtte ikke, men for å trene 100 prosent og kunne yte maks, følte jeg at jeg måtte ta en operasjon for å bli kvitt betent vev som har plaget meg, sier Aune til NTB.

Han fikset knærne på Rosenborg-klinikken.

- Jeg må bruke krykker en tre-fire dager. Så blir det gradvis opptrening, men jeg er neppe i full hopptrening igjen for om en tre-fire måneder, sier Aune.

Alt handler om vintersuksess

Han imponerte stort i kontinentalcupen i vinter og kom inn på det norske verdenscuplaget til Raw Air.

- Det er noen sommerrenn jeg ikke rekker, men dette er en langsiktig avgjørelse. Jeg sikter mot å være i toppform når vintersesongen kommer. Det blir noen måneder uten hopping, men det betyr at jeg får enda mer tid til fysisk trening. Jeg får en god mulighet til å komme ordentlig bra i form etter å ha vært på reise gjennom nesten hele vinteren, påpeker Aune.

Joakim Aune.

- Jeg er spent på hvordan operasjonen vil påvirke kroppen resten av idrettskarrieren, innrømmer 24-åringen.

Han er blitt omtalt som en liten medisinsk sensasjon i Hopp-Norge. Aune sliter med en rekke sykdommer. Han har en blanding av Menieres sykdom, krystallsyken og virus på balansenerven. Aune er også døv på det ene øret og sliter med konstant svimmelhet.

Neppe A-landslagsplass

Selv om han tok store steg mot slutten av sesongen, tror ikke trønderen han får plass på A-landslaget i OL-sesongen.

- Jeg tror nok ikke det blir A-landslagsplass for min del. Da måtte jeg nok ha prestert bra over en lengre periode, og trolig på at hakk enda høyere enn jeg gjorde, sier Aune.

- Men jeg er veldig godt fornøyd med opplegget på rekruttlandslaget. Jeg tror B-laget kan være bra for meg. Da blir jeg underdog og kommer i angrepsposisjon. Jeg liker bedre å angripe enn å måtte forsvare en plass jeg har fått, sier Aune.

England-tur

Han har hatt en hektisk uke. For første gang fikk han tirsdag se favorittlaget Manchester United i aksjon på Old Trafford. Zlatan Ibrahimovic sikret 1-1 mot Everton på overtid.

- En kjempestor opplevelse. Jeg reiste fra Planica til Old Trafford, for en enorm stemning og entusiasme. Du ser virkelig at dette er livet til tilskuerne. Alt dreier som om fotball. Fotball er like viktig for dem som skihopping er for meg. Spillerne fikk ikke slappe av mye før de fikk kjeft, sier Aune.

- Jeg ble operert på Lerkendal nå, og dette blir bare en liten hytte i forhold til Old Trafford, gliser den nyopererte hopperen.

(©NTB)