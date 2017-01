Høsflot kan bli en VM-joker

ANNONSE

I helgen ble det ny finale og 5.-plass under skøytesprinten i Falun. 20-åringen fra Byåsen i Trondheim er blitt en hit denne langrennssesongen.

- Jeg har vært i noen finaler, og det er mye å ta med seg. I dag klønet jeg det til mot slutten, men det er bra at det er litt å gå på. En ting er formen, men det handler også om å treffe med det taktiske.

- Føler du at VM-billetten er sikret?

- Nei, sikret er den ikke, men jeg nådde i hvert fall en ny finale her i Falun. Jeg har vært i nesten alle i år, og jeg håper nå at det begynner å nærme seg. Men jeg må nok gå brukbart fort i NM også.

- Du er ikke i toppform?

- Nei, jeg føler at det er for tidlig. Jeg har satt meg som mål å gå fort om fire uker, og da er det ingen som husker hva som skjedde denne uka.

Klar

Klæbo blir helt sikkert ett av navnene som leses opp kommende lørdag etter skiathlondistansen i NM på Lygna når VM-troppen offentliggjøres. Det vet han selv også. Hvordan han skal lade opp til mesterskapet er ikke bestemt.

- Jeg skal være i Norge og trene, og jeg skal holde meg til det trygge.

Snøforholdene avgjør hvor det blir. Det er heller ikke avgjort om han skal forberede seg alene eller sammen med andre.

- Jeg kan godt være for meg selv i forkant av et mesterskap og trene i ro og fred.

Tanker

- Hva er dine tanker om flere distanser enn sprinten i VM?

- Hvis jeg kan kjempe om en pallplass på sprinten er det kanskje også muligheter til å få gå flere distanser i VM. Men først og fremst må jeg gå fort på 15-kilometeren i NM på torsdag. Da er det kanskje muligheter til å få gå flere distanser. Det er innenfor rekkevidde.

- Du gikk ikke søndag?

- Vi var enige om at 30 kilometer ble for langt og at det var bedre å være hjemme en ekstra dag for lade opp til NM.

Det betyr at Klæbo ikke helt har gitt opp sjansen for å gå klassiskrennet i Lahti-VM.

Klæbo kunne sikkert ha gått lagsprint, stafett og skiathlon i Lahti også, men det er mulig at mesterskapet i Lahti kommer to år for tidlig til akkurat det.

Vi får se.

