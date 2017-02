Høsflot Klæbo ble norgesmester i sprint

ANNONSE

LYGNA/GRENSEN (Nettavisen): Russiske Sergej Ustjugov tok raskt teten i finalen, men da det hele skulle avgjøres fikk han kamp av Johannes Høsflot Klæbo.

Den norske skikometen imponerte i sprintfinalen og passerte Ustjugov opp den avgjørende motbakken.

Ustjugov endte på andreplass, men mottok ikke medalje i norgesmesterskapet. Dermed sørget Eirik Brandsdals tredjeplass for at han fikk sølvet. Håvard Solås Taugbøls fjerdeplass sørget for bronsemedalje.

Petter Northug endte sist i finalen, på plassen bak Sindre Bjørnestad Skar.

- Stort å vinne



Johannes Høsflot Klæbo var logisk nok storfornøyd med NM-gullet, selv om han innrømmer at han startet dagen litt for hardt.

- Jeg hadde veldig gode ski i dag og kjente tidlig at ting fungerte. I prologen åpnet jeg i hardeste laget og måtte justere litt, for det sprutet melkesyre ut av ørene mine. Etter prologen handlet det om å få en billigst mulig reise til finalen og føler jeg lykkes med det, sier Klæbo.

- I finalen ble det gått hardt fra start. Jeg merket det også i semifinalen med Ustjugov. Han dro til enkelte steder. Da skjønte jeg at han kom til å dra til hele veien. Det ble en skikkelig krig. Jeg måtte bare prøve å komme meg først over toppen og sette fart over der, den taktrikken berget meg i dag. Det er stort å vinne NM, sier den norske sprintkometen videre.

Skikometen røper at han følte han hadde mer å gå på da Sergej Ustjugov forsøkte å rykke fra i finalen og sier han fortsatt har litt å hente på formen fram mot VM i Lahti.

- Jeg er i bra slag her nå. Det at jeg kan dra et rykk mot Ustijugov når han rykker, viser at jeg er i god form, men planen er å ha mine beste dager i VM, sier Klæbo.

Nå er det knyttet stor spenning til hvor mange distanser Klæbo kommer til å stille opp i under ski-VM i Lahti.

- Det er vanskelig å si. Jeg har i første omgang sett for meg sprinten, men jeg får ta en vurdering på hva mer det blir. Det er flere distanser som passer meg bra, sier han til NRK.

FALL: Tomas Northug faller i semifinalen.

Northug i trøbbel i semifinalen



I kvartfinalen viste Petter Northug at VM-formen er i anmarsj da han hentet inn Pål Golberg og Eirik Brandsdal på Oppløpet. Northug endte på andreplass i kvartfinalen, etter en imponerende opphenting.

I semifinalen ble det dog verre for trønderen. Sergej Ustjugov, Eirik Brandsdal og Johannes Høsflot Klæbo stakk fra resten av semifinalefeltet, og Northug endte til slutt som nummer fire.

Siden farten i den andre semifinalen var såpass lav, gikk både Northug og Ustjugov videre til finalen som «lucky loser». Petter Northug kan nok takke lillebror Tomas for finaleplassen, da Tomas falt på oppløpet i semifinalen. Fallet hindret konkurrentene, og var med på å senke farten inn på oppløpet.

I finalen var Petter Northug på nytt sjanseløs, og endte altså sist.