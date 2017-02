Høydramatisk i St. Moritz da kamera falt ned på stadion

ANNONSE

En knapp time før den andre omgangen av fredagens storslalåmrenn i VM i St. Moritz ble det plutselig høydramatisk på skistadionen i Sveits.

En gjenganger gjennom mesterskapet har vært flyoppvisninger.

- Kommer til å få etterspill



Også denne dagen fløy det fly over skistadionen i St. Moritz, men denne gangen traff et av flyene en kameravaier som var strukket over målområdet. Vaieren ble kuttet, noe som førte til at et av kameraene løsnet og falt ned i målområdet.

DRAMATISK: Et kamera falt ned i målområdet i St. Moritz.

Området var folketomt, så ingen ble truffet av kameraet, men TV-bilder viser at det var folk på tribunene rundt målområdet.

- Dette kommer til å få voldsomme etterspill, sier NRK-kommentator Andreas Toft om den dramatiske hendelsen.

- Dette et langt mer dramtisk enn det som skjedde med Marcel Hirscher i Madonna Di Campiglio, sier han videre, og sikter til hendelsen da Hirscher nesten ble truffet av en drone.

Da var Hirscher bare centimeter fra å bli truffet av en kameradrone.

FALT: Et kamera løsnet og falt i bakken i målområdet.

- Skikkelig ubehagelig



På en pressekonferanse ble det bekreftet at ingen personer hadde blitt skadet som følge av ulykken. Der ble det også bekreftet at piloten hadde klart å lande flyet trygt.

Hendelsen sørget også for at stolheisen ble stoppet midlertidig.

- Dette var skikkelig ubehagelig, sier Toft videre.

Dette sørget igjen for at flere utøvere ble forsinket til toppen, og derfor er også andreomgangen av storslalåmrennet utsatt til 13.30.

Norges landslagssjef, Christian Mitter, forteller til NRK at de norske utøverne ikke ble rammet av hendelsen.

- Heldigvis gikk det bra. Vi slapp unna, så det går fint. Nå er alle på vei opp, mens vi har vært oppe en stund. Vi har hatt besiktigelse helt alene og det kan være en liten fordel, sier landslagssjef Christian Mitter til NRK.

FLYSHOW: Pauseshow med fly har blitt en gjenganger under alpin-VM i St. Moritz.

Også kommunikasjonssjef Espen Graff bekrefter at de norske slapp unna dramatikken.

- De norske ble ikke involvert i det hele tatt fordi de var på toppen før heisen startet. De var på plass da bestigelsen skulle starte og fulgte timeplanen. Jeg satt faktisk i heisen da de startet, og da var det ingen andre der. Det betyr at de har fått litt ekstra tid til å slappe av mellom omgangene, mens de som satt fast i heisen av utøvere og trenere måtte få litt utsettelse for å få tid til besiktigelsen, sier kommunikasjonsansvarlig Espen Graff til NTB.

Kristoffersen på femteplass



Ifølge NRK ble mannen som leder etter førsteomgang, Marcel Hirscher, sittende fast i heisen.

Henrik Kristoffersen ligger på femteplass etter den første omgangen, 48 hundredeler bak Hirscher.

Leif Kristian Haugen leverte også en sterk førsteomgang, og ligger på sjuendeplass før det hele skal avgjøres, seks hundredeler bak landsmannen Kristoffersen.