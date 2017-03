Hyller Dyrhaug: - Hadde ikke trodd han skulle klare dette

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): Dyrhaug fikk noe overraskende sjansen på 15-kilometeren på bekostning av Emil Iversen. Den tok han godt vare på, og endte til slutt på en solid bronseplass.

Tønseth er overrasket over Dyrhaugs prestasjon. De to er gode kompiser og treningskamerater gjennom hele sesongen.

- Det er imponerende. Jeg hadde egentlig ikke trodd han var så god på individuell start, han er best i felt. Vi pleier å si at han «trekker t-kroken» og henger alltid, men i dag gikk han alene. Det er imponerende, rått at det holdt til bronse, sier Tønseth.

- Det er noe man drømmer fra man begynner å gå på ski, sier Dyrhaug til NRK om medaljen.

- Skuffet

Selv havnet Tønseth på delt femteplass sammen med russeren Andrej Larkov. Trønderen er uansett ikke veldig fornøyd med det han hadde prestert.

- Jeg er skuffet, det er jeg. Jeg går et greit løp, men det er medaljer det handler om, innser han.

Han tar uansett med seg det positive, at en stafettetappe nå er så godt som sikret.

- Jeg håper det, men vi får se hva Tor Arne (Hetland) sier, påpeker han.

Tønseth er mektig imponert av vinneren Niskanen, men røper at han ikke ante hvor bra finnen egentlig gikk underveis i rennet.

- Jeg hørte han gikk fort, men jeg fikk ikke høre hvor fort han gikk. De sa det nok ikke fordi de ville unngå å psyke meg helt ut, flirer trønderen. Tønseth beskriver Niskanen med særlig ett ord: Rått.

- Han har truffet vanvittig med formen, roser han.

Martin Johnsrud Sundby måtte igjen ta til takke med sølv. At veteranen nok en gang må vinke farvel til et individuelt VM-gull, tror Tønseth gnager fælt.

- Det tror jeg ikke han er fornøyd med, og det skjønner jeg godt. Men sånn Niskanen går i dag, er det ikke noe å gjøre med han, sier Tønseth til Nettavisen.

SKUFFET: Didrik Tønseth var ikke særlig fornøyd med 5. plass.

Umulig uten Northug?

En av journalistene ville vite om det er umulig å vinne et gull i VM eller OL så lenge Petter Northug ikke er med. Nå er det ti år siden en annen nordmann vant et individuelt distanserenn i mesterskap.

- Umulig er det ikke. Nå kommer det en femmil der jeg tror Martin er rimelig gira, sier Tønseth.

- Hva kunne Emil Iversen gjort på denne distansen i dag?

- Det er ikke godt å si. Jeg tror han hadde gjort det bra, det er jeg sikker på, men hvor bra, det må du høre med han, sier Tønseth.

Sundby må altså vente og vente på sin første mesterskapstriumf individuelt. Han mener han gjorde et veldig bra løp onsdag, selv om det ikke gikk hele veien.

- Jeg hadde ikke mer å gå med, og jeg gikk et av mine beste 15 kilometer-løp noensinne, vi må bare innse at Niskanen er bedre i dag, sier Sundby til NRK.

Han innrømmer at han ble demotivert da «det raste på med sekunder» opp til Niskanen underveis.

- Da skvatt jeg litt og tenkte: «Jeg går dritfort, hvordan greier han å gå fortere!» Det er bare å ta av seg hatten for Iivo på hjemmebane. Jeg tror både jeg og Niklas er superhappy med et godt løp, men vi ble banket av en finne, sier Sundby.

MÅ VENTE PÅ GULLET: Martin Johnsrud Sundby.

Klæbo: - Må et mirakel til



Johannes Høsflot Klæbo (20) åpnet knallsterkt og ledet etter 1,5 kilometer. Men så sa det stopp, og i mål var stortalentet over halvannet minutt bak Niskanen, noe som holdt til en noe skuffende 15. plass.

Klæbo mener han ble offer for manglende erfaring, at løypa var hard og passet bedre for de tyngre krigerløperne.

- Jeg har ikke nok treningstimer for å henge med på intervallstart, i hvert fall når forholdene ble som de ble. Det var brutalt, sier Klæbo.

Han angrer ikke på den knalltøffe åpningen, som altså ingen matchet, selv ikke den suverene vinneren Niskanen.

- Hadde jeg holdt den farten hadde jeg vunnet. Det er den farten jeg er nødt til å ha. Hodet mitt er skrudd sammen slik at jeg vil kjempe fra start av, og holder det ikke så holder det ikke, sier 20-åringen.

Nå tror Klæbo VM er over. Han tror nemlig ikke det blir stafettetappe på ham.

- Det må et mirakel til hvis jeg skal få gå der. Nå må jeg nok reise hjem og ha fokus på det som skal skje i Drammen, jeg ligger som nummer to i sprintcupen og skal prøve å ta den, sier han.

SUVEREN: Iivo Niskanen gjorde en enorm prestasjon på onsdagens 15-kilometer.

LIVE: Følg alle konkurransene fra VM direkte her

VM varer frem til femmila søndag 05. mars. Nettavisen er i Finland og dekker mesterskapet til siste slutt.

LES OGSÅ: