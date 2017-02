IBU skjerper dopingsanksjoner, Russland mister VM

ANNONSE

Russland har fått beskjed om å si fra seg skiskyting-VM i Tjumen i 2021. IBU vedtok onsdag også to av tre forslag fra utøverne om skjerpede dopingsanksjoner. Ifølge Aftenposten skal en rekke utøvere ha krevd at forbundet skulle gjøre endringer på det nåværende reglementet.

Avisen skrev i forrige uke at profiler som Martin Fourcade og Ole Einar Bjørndalen skal ha gått i spissen for dette og at de to skal ha vært rasende da IBU ville vente hele 18 måender med å se på forlsagene. De krevde at IBU måtte vise mer handlekraft i kampen mot doping.

Dermed ble det tvunget fram en ekstraordinør kongress, som ble avholdt onsdag. Den ga tommelen opp for å ta VM-, OL- og verdenscupplasser fra nasjoner med dopingtatte utøvere, og å tidoble størrelsen på bøter til nasjonale forbund med dopingtatte utøvere.

Forslaget om å innføre åtte års utelukkelse kunne ikke vedtas fordi det ville vært i strid med WADA-koden, men en arbeidsgruppe er nedsatt for å jobbe for økte straffer.

Det internasjonale skiforbundets (IBU) gjennomførte sin ekstraordinære kongress dagen før VM innledes i Hochfilzen, som følge av utøvernes krav om handling etter avsløringene i McLaren-rapporten.

Der ble det dokumentert omfattende organisert russisk dopingjuks. Etter et møte i forbindelse med verdenscuprenn i januar sendte 154 løpere et brev til IBU med krav om skjerpede reaksjoner, og det foranlediget onsdagens ekstraordinære kongress.

To av tre

To av tre konkrete forslag ble vedtatt av kongressen:

* Opp til én million euro i bot til forbund med dopingtatte utøvere. Det er en tidobling av dagens bøtenivå, men bøtene vil bli tilpasset hvert enkelt forbunds budsjett og økonomiske ressurser. For eksempel kan ikke en liten skiskytternasjon bøtelegges med en million euro.

* Inndragelse av kvoteplasser i VM, OL og verdenscupen for nasjoner med en eller flere dopingdømte utøvere.

Forslaget om åtte års utestengelse for utøvere som blir tatt i doping ble ikke vedtatt. Delegatene ble forelagt et brev fra WADA der det gjøres klart at IBU ikke kan innføre lenger utelukkelser enn WADA-koden åpner for, og forslaget ble følgelig ikke vedtatt.

«Invitasjon»

De vedtatte forslagene vil bli innpasset i regelverket og iverksatt før sesongen 2017-18.

Kongressen besluttet å avstå fra en votering om å ta VM i Tjumen fra Russland. I stedet «inviterer» IBU-styret Russland til frivillig å gi fra seg mesterskapet innen 24. februar. Om så ikke skjer, vil styret sette i verk beslutningsprosessen for å ta mesterskapet fra russerne.

Utøverrepresentant Aita Gasparin møtte pressen etter å ha talt for IBU-kongressen.

– Vi er fornøyde med at de støtter oss og hørte på oppropet vårt, sier Gasparin til TV 2.

(©NTB)