Ingen Kollen-reprise for Eckhoff

ANNONSE

Med tre bom kunne Eckhoff se langt etter en pallplass på hjemmebane fredag. Hun var i mål 1.11,2 minutter bak Laukkanen. Marte Olsbu ble beste norske med en sjetteplass.

Seieren til Laukkanen var en smule sensasjonell. Det var finnens første seier i verdenscupen. Det var bare hennes andre pallplass i karrieren.

I fjor vant Eckhoff tilsvarende renn i Holmenkollen, men jakten på en reprise ble ødelagt allerede på første skyting. Der noterte bærumsjenta seg for to bomskudd.

Sliten

26-åringen plaffet raskt ned fire blinker på ståendeskytingen, men bommet grovt på den siste. I sporet viste hun god form.

- Jeg synes det er gøy at jeg er i god fysisk form, for jeg har vært veldig sliten de siste dagene. At jeg går såpass fort i dag, er veldig bra. Blinkene får jeg prikke inn på jaktstarten, sa Eckhoff til NTB.

Hun tok karrierens tredje verdenscupseier da hun med feilfri skyting vant forrige ukes verdenscupsprint i Kontiolahti.

Mens mange trøblet med vinden, voldte ikke den så store problemer for Eckhoff.

- Jeg synes ikke det var så altfor mye vind, så jeg gjorde nok rett og slett dårlige avtrekk, sa hun.

Solid

Olsbu leverte et solid renn med kun ett bomskudd. 26-åringen har slitt på stående i vinter, men fredag vartet hun opp med fullt hus. Hun var i mål 51 sekunder bak vinnertiden, og dermed har Olsbu er godt utgangspunkt foran lørdagens jaktstart.

- Dette var kjempebra. Jeg skyter ni treff på sprint, og det er opptur sammenlignet med de sprintene jeg har gått i det siste. Der har jeg slitt litt på skytingen, sa Froland-jenta til NTB.

- Jeg er veldig godt fornøyd med løpet totalt sett, og nå har jeg et godt utgangspunkt foran jaktstarten. Det er det lenge siden jeg har hatt, tilføyde hun.

Også Kaia Wøien Nicolaisen nøyde seg med kun én bom. Som Olsbu var hun feilfri på stående skyting og endte til slutt på 25.-plass.

Ingrid Landmark Tandrevold og Karoline Erdal gikk også fredagens sprint i Holmenkollen. Juniorene ble henholdsvis nummer 48 og 101. Tandrevold hadde kun én bom.

Laukkanen fikk selskap av den franske duoen Justine Braisaz og Anaïs Bescond på pallen.

(©NTB)

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!