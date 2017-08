Norges Skiforbund har slettet et bilde av Therese Johaug sammen med Ingvild Flugstad Østberg på skijentenes offisielle Instagram-konto, skriver VG.

Therese Johaug (29) trente samme med Ingvild Flugstad Østberg (26) i Aspen, Colorado i juli, og jentene la ut et bilde på «skijentene1» som er en konto for Norges Skiforbund med over 22.000 følgere. Det er utøverne selv som redigerer kontoen.

Johaug er foreløpig dømt til 13 måneders utestengelse i Norges Idrettsforbunds domsutvalg for brudd på dopingbestemmelsene.

Tirsdag får hun trolig beskjed om den endelige dommen i Idrettens voldgiftsrett (CAS). På grunn av dette kan hun ikke være del av landslaget mens hun er utestengt.

- I sommer ble det postet et bilde på skijentene sin konto, som er den offisielle lagkontoen for langrennsdamene. Det bildet er nå slettet. Rett og slett fordi det er en offisiell konto, som vi skal ha oversikt over, og der kan ikke Therese figurere. Så enkelt er det, sier Emil Weberg Gundersen i markedsavdelingen til Norges Skiforbund (NSF) langrenn til VG.

(©NTB)