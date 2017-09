IOC dropper å flytte OL-øvelser til Nord-Korea

Det bekrefter IOC-topp Gerhard Heiberg.

Dagbladet skriver tirsdag at den internasjonale olympiske komité har besluttet å ikke flytte OL-øvelser til Nord-Korea, selv om dette har vært vurdert. Den anspente situasjonen rundt nasjonen er noe av grunnen.

Det er IOC-topp Gerhard Heiberg som bekrefter dette til avisen.

- Vi har vært inne på det, men det går ikke nå. Sørkoreanerne har kommet for langt i forberedelsene, og vi kan ikke flytte arrangementer nå. Politisk er tanken veldig god, men det er for sent. I praksis ville det ikke gå nå, det er solgt billetter til arrangementene i Sør-Korea, utøverne og støtteapparatene har fått bosteder ved anleggene i Sør-Korea, det går bare ikke, sier Heiberg til Dagbladet.

IOC har i møter satt foten ned for eventuelle flyttinger av øvelser, og i etterkant av den nordkoreanske atomprøvesprengningen denne helgen har president Moon Jae-Inn bedt verdenssamfunnet om å iverksette de strengeste sanksjonene overfor Kim Jong-un og Nord-Korea.

Flyttingen av øvelser har i utgangspunktet blitt sett på som et fredsinitiativ mellom de to landene som formelt sett har vært i krig siden Koreakrigen på femtitallet, men nå ser det ikke ut til å bli noe av.

OL går av stabelen i sørkoreanske Pyeongchang vinteren 2018 og byen ligger bare noen mil unna grensen til regimet i nord.

Heiberg påpeker likevel overfor Dagbladet at han tror lekene vil bli gjennomført uten problemer og han tror det er i alles interesse at mesterskapet blir gjennomført som planlagt.