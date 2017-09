IOC har ingen plan B for Pyeongchang-OL

Den internasjonale olympiske komité har ingen andre alternativer med tanke på å flytte vinter-OL i 2018. Pyeongchang ligger nær grensen til Nord-Korea.

Det sier IOC-talsmannen Gian Franco Kasper. Kasper er også FIS-president.

Den sørkoreanske byen er vertsby for OL i februar og ligger kun 80 kilometer unna grensen til Nord-Korea.

Nord-Koreas nylige kjernekrafttesting og en rekke rakettester har ført til spenninger og man frykter at noen utøvere vil boikotte lekene som følge av fare for sin egen sikkerhet.

Det er imidlertid ikke aktuelt å flytte lekene.

- I styret og i IOC er det ikke diskutert noen plan B så langt, sier Kasper ifølge nyhetsbyrået AFP og legger til.

- I private samtaler er det absolutt et tema og jeg har lest at Sotsji og München har blitt nevnt, men jeg synes det ville vært feil nå å komme opp med en plan B. Å tillegge et erstatningssted en så stor byrde med en så stor forpliktelse ville ikke vært rettferdig og vi har et ansvar overfor Pyeongchang.

Til tross for de politiske spenningene, tror sveitsiske Kasper at lekene vil være trygge, men han innrømmer at noen utøvere ikke er enige når Sør-Korea nå forbereder seg på å gjeste vinter-OL for første gang.

- Jeg er overbevist om at Pyeongchang vil være det sikreste stedet i løpet av lekene, forteller han og legger til at han frykter at noen nasjoner vil boikotte OL fordi de er bekymret for sine utøvere.

(©NTB)