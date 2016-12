Jacobsen skuffet over den norske laginnsatsen

ANNONSE

Hoppeksperten fikk fredag kveld se at Tande hoppet seg opp fra en 9.- til en 4. plass i det første hoppukerennet i Oberstdorf, men bet seg også merke i at det kun var Kongsberg-hopperen som leverte varene for Norge.

- Jeg tror ikke vi skal være så bekymret for Tande, jeg tenker heller at vi må prøve få disse andre til å hoppe bedre på ski, sier Jacobsen til Nettavisen.

Ikke siden Jacobsen vant hoppuka for ti år siden har en nordmann vunnet turneringen sammenlagt, og etter fredagens åpningsrenn er det kun Tande som har en reell mulighet til å kopiere Jacobsens bragd.

Man må helt ned på en 19. plass for å finne Andreas Stjernen som fredag var nest beste nordmann i Schattenbergbakken. Skuffende sett med norske øyne, spesielt med tanke på at det var fem nordmenn blant de elleve beste i samme konkurranse forrige sesong.

- De er langt bak for øyeblikket. Det er alltid sånn at sesonger går litt opp og ned, men i fjor var vi alltid der oppe med veldig mange. Blant topp 15 var det alltid tre norske flagg. Nå er det ett. Det er ikke bekymringsverdig, men man skal passe seg for at det ikke blir sånn alt for lenge, advarer Jacobsen.

HÅPER PÅ BEDRING: Tidigere hopper Anders Jacobsen håper at Tom Hilde og de andre norske hopperne hever seg.

Han synes det er vanskelig å peke på hva som ikke stemmer for det norske laget, men tror at enkelte ikke har hatt en like god sesongoppkjøring som året før.

- I fjor var ikke forhåpningene så høye til laget siden det var en et stort skifte med tanke på at flere av de etablerte hopperne ga seg. Det handlet om å komme inn i verdenscupen og etablere seg. Jeg tror de jobbet ekstremt hardt forrige sommer for å være klare for det.

- De har helt sikkert jobbet hardt denne sommeren her også, men kanskje har ikke gutta vært like sultne. Jeg kan ikke si at dette er fakta, men jeg synes der ser litt sånn ut siden det er såpass mange som har dettet litt av, forklarer Jacobsen.

Bardal fikk beskjed av Bredesen



Han får støtte av tidligere verdensmester Anders Bardal.

- Vi må huske på at fjoråret var vanvittig bra. Dessverre er det et litt norsk syndrom at man har én veldig god sesong, og så får man ikke til det samme neste år, sier Bardal til Nettavisen.

Bardal er imidlertid blant dem som i flere år på rad kjempet om seieren i verdenscupen sammenlagt. Han avslører at en beskjed fra hopplegenden Espen Bredesen var med på å hjelpe ham.

- Jeg husker etter det første året da jeg slo gjennom at Espen Bredesen sa til meg at «det er nå jobben begynner, det blir tøft neste sesong». Det var noe jeg tok veldig til meg. I hoppsporten utvikler ting seg veldig hele tiden. Man er nødt til å henge med, hvis ikke så er man fort etter. Man må hele tiden bli bedre enn hva man var sesongen før, forteller Bardal.

VERDENSMESTER: Anders Bardal var en av Norges mest stabile hoppere etter at han slo gjennom.

Bråthen usikker

Sportssjef Clas Brede Bråthen legger ikke skjul på at han gjerne skulle sett flere nordmenn høyere oppe på resultatlisten. Han er imidlertid rask med å påminne at Norges beste hopper forrige sesong, Kenneth Gangnes, er ute med skade, mens Johann André Forfang er helt ute av form.

- Det er definitivt med på å prege resultatlistene sett med norske øyne, men samtidig så er det sånn at vi legger merke til at vi ikke klarer å ta ut det vi er gode for i to hopp. Hvorfor det er sånn er vanskelig å finne et enkelt svar på, sier Bråthen til Nettavisen.

Han tror derimot ikke at det ikke skyldes at utøverne ikke er sultne nok.

- Jeg håper og tror heller ikke at det handler om at noen har tatt for lett på det, forteller Bråthen.

Sportsjefen viser til at testresultatene i år har vært positive.

- Vi leter hele tiden etter å finne svar på hvordan vi skal ta ut mer av det vi har sett tidligere. Potensialet ligger der. Testresultatene viser at det er lagt ned et stykke arbeid som er minst like bra, og kanskje hakket kvassere enn det var i fjor, men per i dag har vi ikke noen enkle svar på hvorfor vi ikke klarer å ta ut det vi er gode for til enhver tid. Vi må bare jobbe på videre, sier sportssjefen.

4. PLASS: Daniel Andre Tande hoppet seg opp til en fjerdeplass åpningsrennet i hoppuka i Oberstdorf fredag kveld. Her er Tande i samtale med sportssjef Clas Brede Bråthen og NRKs ekspertkommentator Johan Remen Evensen.

Tande kjemper om sammenlagtseieren

Selv om flere av de norske hopperne ikke har fått det helt til å stemme så langt denne vinteren, fikk Daniel-André Tande vist frem sitt enorme potensial med et kjempehopp i finaleomgangen i Oberstdorf fredag.

Hoppet på 138,5 meter var omgangens lengste svev og førte til at nordmannen klatret seg opp fra en 9. til en 4. plass.

Tande ligger 12,6 poeng bak leder Stefan Kraft, men med tre konkurranser igjen på programmet er Kongsberg-hopperen absolutt med i kampen om sammenlagtseieren.

Både Jacobsen og Bardal er begge positive med tanke på Tandes muligheter i de neste rennene.

Lørdag skal Tande og de andre nordmennene hoppe kvalifisering til det tradisjonsrike nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen, før selve rennet 1. nyttårsdag.