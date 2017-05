Jansrud: – Det er en stor styrke for oss

ANNONSE

Jansrud og Aksel Lund Svindal har de siste sesongene hatt en avtale med Head. Nylig ble det kjent at Aleksander Aamodt Kilde forlater Atomic og blir stallkompis med lagkameratene i den nederlandske ski- og utstyrsprodusenten.

- Nå får vi inn Aleksander også. Dermed blir det både han, meg og Aksel på Head. Sånn sett får vi et sterkere team, og det er bra og en styrke for oss. Vi kommer til å få enda raskere ski, en større skipark, flere testkjørere og en ekstra servicemann, sier Jansrud til NTB – og tilføyer:

- Vi blir rett og slett enda litt sterkere.

Litt som Val Gardena

Vinstra-gutten er tilfreds med utstyret han har hatt tilgjengelig de siste sesongene og tror Norge kommer til start i Pyeongchang om ni måneder med en meget skummel medaljejaktende trio.

- Jeg tror stiller i OL med tre veldig, veldig gode kort i fartsdisiplinene. I tillegg kan det faktisk også komme en outsider blant de unge. For eksempel Adrian (Smiseth Sejersted), sier den regjerende olympiske mesteren i super-G.

I utfor ble det bronsemedalje i Sotsji for tre år siden.

Traseen der fartsrennene i Pyeongchang skal kjøres passer de norske løperne meget bra, skal vi tro Jansrud. Da alpinistene testet løypa for et drøyt år siden vant jansrud utforrennet med klar margin. I super-G kjørte han ut, men der ble lagkamerat Aamodt Kilde nummer fire.

- Jeg tror traseen skal passe både Aksel og meg godt. Den er lik Val Gardena, og der er vi alltid gode, sier Jansrud.

Gunstig regelendring

På vei inn i OL-sesongen har han hovedfokus rettet mot utfor og super-G. Samtidig håper Jansrud på et solid oppsving i storslalåm som følge av at Det internasjonale skiforbundet nå har droppet det som har vært en omstridt utstyrsregel.

Helt siden har alpinistene vært tvunget til å kjøre storslalåm med lengre ski enn ønskelig og med mindre innsving. Begrunnelsen har vært at påbudene har redusert utøvernes fart og derved risikoen for skader.

Jansrud har vært kritisk til regelen, og foran OL-sesongen får han det som han vil. Skiene han nå kan bruke er enklere å svinge med.

- FIS går nå litt tilbake til sånn det var før. Det blir mer innsving. Selv om det er litt naivt å tro at man kan gå fra dårlige opplevelser i storslalåm til at det plutselig endrer seg, tror jeg ikke avstanden fra super-G og utfor til storslalåm blir like stor som den har vært, sier Jansrud til NTB.

- Jeg håper i hvert fall dette kan passe min kjørestil bedre. Kanskje klarer jeg å ta de 2–300 poengene i storslalåm som gjør at jeg kan gi Marcel Hirscher kamp om verdenscupen sammenlagt, tilføyer han.

(©NTB)

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!