Jansrud friskmelder seg selv til VM-utforen

Kjetil Jansrud er helt sikker på at han kjører lørdagens utforrenn i alpin-VM i St. Moritz, selv om det norske medaljehåpet fortsatt plages av sykdom.

Jansrud gikk rett forbi det norske pressekorpset etter utfortreningen i St. Moritz fredag.

Ved nummerutdelingen senere på dagen forklarte han hvorfor og ga også en oppdatering på den kraftige forkjølelsen som har satt ham ut av spill i Sveits.

- Det største problemet i dag etter trening var at etter en fysisk anstrengelse blir systemet så kjørt at det er vanskelig å snakke. Når jeg prøver å bruke stemmebåndet, så kommer det en hostekule. Men det roer seg ned etter noen timer, så nå er det bedre sånn sett, men formen er som den har vært, sier Jansrud.

På pillekur



Han forteller at han ble satt på antibiotikakur torsdag.

- Jeg er helt sikker på at jeg kjører, svarer Jansrud på spørsmål fra NTB om lørdagens utforrenn.

- Vi gjorde noen tester og så at det sannsynligvis samlet seg bakterier i lungene. Det er bedre, men samtidig har jeg fått såpass medfart at systemet sannsynligvis er slitent uansett, men for to minutter i morgen er det greit. Jeg trenger nok bare en halvtime etterpå for å roe ned kroppen.

- Vil du si at du er svekket?

- Jeg vil aldri innrømme for meg selv at jeg er svekket når jeg står til start. Alt rundt koster, men jeg kjører ned rullegardinen uansett, svarer Jansrud.

SMS-beklagelse

Det norske medaljehåpet beklaget at han ikke hadde tatt seg tid til pressen i en SMS som han sendte til Aftenposten tidligere på dagen.

«Du får hilse og beklage fra min side at jeg går rett forbi i dag. Sliter veldig med hoste - spesielt etter anstrengelser, og klarte ikke å prate etter målgang. Prioriterte å komme meg tilbake i senga, men i morgen får jeg tid etter rennet til å roe ned systemet før jeg kommer til dere. Forhåpentlig fungerer snakketøyet da! Håper på forståelse for det. Ulikt meg./K», skrev Jansrud til Aftenpostens Espen Hansen.

Hoste

Alle de norske pressefolkene som var til stede i intervjusonen så hvor mye Jansrud slet etter utforomgangen.

Han hostet stygt og harket, for han var også svært tett og hadde slim i brystet.

Legen Marc Strauss mener det er snakk om et virus som har invadert det norske utforhåpet.

