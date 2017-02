Jansrud med selvtillit tross liten forkjølelse

ANNONSE

Kjetil Jansrud har merket at han har vært litt pjusk de siste dagene, men selvtilliten er god og han er fullt klar for onsdagens VM-innledning med super G.

- Selvtilliten er bra. Men jeg har aldri vært en type som har stått her med megaselvtillit og trodde at jeg kan vinne alt mulig. Jeg tror det er viktig å være litt nøktern, sier Jansrud til NTB.

- Men for å være litt analytisk, så har jeg klart å kjøre veldig, veldig bra, bortsett fra Kitzbühel-helgen som var en nedtur. Jeg har også kjørt fort i bakker der jeg ikke har trivdes før, fortsetter han.

Jansrud har vært på seierspallen åtte ganger denne sesongen. Det er blitt fire seirer i super G. Han er favoritt til å ta hjem gullet i onsdagens renn. Hadde det bare ikke være for det lille forkjølelsen ...

- Nå er jeg tilbake i en bakke der jeg trives veldig godt. Derfor er jeg spent på å få gjennomført de første treningene, for å få en skikkelig pekepinn. På den måten er selvtilliten veldig god. Men det skal kjøres, for det er VM, så det er ingen grunn til å foregripe begivenhetenes gang, forklarer Jansrud.

Vinstragutten kom inn i VM i Beaver Creek i USA for temmelig nøyaktig to år siden som kjempefavoritt til å ta gullet og medaljer i både super G og utfor. Det gikk ikke. Da ble han sittende igjen med en sølvmedalje, i kombinasjonen.

Trives med presset

Nå er han storfavoritt igjen, særlig i super G. Han vet at det blir stilt høye forventninger til ham, men det gjør ikke noe, snarere tvert imot.

- Ja, jeg føler at det er et sterkt press på meg, men samtidig tenker jeg at det trives jeg veldig godt med. Alternativet ville være å komme inn i et VM etter å ha kjørt dårlig på en slik måte at dere ikke hadde giddet å stå her, det ville være veldig kjedelig. Jeg nyter å være en av favorittene og heller prøve å vokse på det, innrømmer Jansrud til NTB.

Han understreker videre hva som teller i et mesterskap.

- I et VM er det tre ting som gjelder, og det er medaljer. Verken jeg eller dere er så veldig interessert i fjerdeplassene. Det er der lista ligger. I alle fall i to disipliner har jeg muligheter til å kjempe om medaljene, og i alle fall så går jeg for å ta gullet.

- Men mye kan skje med vær og med feil som gjør at man kan være ute av dansen. Men jeg mener som sagt, at jeg kan ta medaljer i to og er outsider i en tredje øvelse. Så kan jeg kanskje heller overraske i en teamevent eller storslalåm. Sjansene er der, sier Jansrud

Gir seg ikke

Han måtte stille i et fellesintervju for å verne seg litt mot dryppende nese mandag. Det ble mange spørsmål å svare på fra både norsk og internasjonal presse.

Jansrud ble spurt om og snakket litt om hvor lenge han har tenkt å holde på som alpinist på topplanet.

- Så lenge det er morsomt å holde på med dette, kommer jeg til å henge med. Det gjelder å ha motivasjon. Jeg ser tre år fram. Det er VM nå, så OL og deretter VM igjen. Jo, jeg henger nok med litt til, forteller han.

Helt til slutt kom han tilbake til den lille forkjølelsen han har slitt med de siste dagene. Den ønsker han ikke å snakke så mye om.

- Vi stiller sterkt i super G her, og sykdommen min er ikke noe problem. Jeg klarer å mobilisere for to minutter som det tar å kjøre super G-traseen. Det er utgangspunktet mitt. Forkjølelsen skal i hvert fall ikke være noen unnskyldning for meg. Jeg ser positivt på det, understreker Kjetil Jansrud.

