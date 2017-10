Jansrud mener det er usunt å tenke for mye på OL

Mens amerikanerne dyrker OL for hva det er verdt, så er tankegangen en helt annen hos Kjetil Jansrud.

Han drømmer om å vinne verdenscupen i tillegg.

- Jeg mener at for mye fokus ikke trenger å være bra. Jo mer du tenker på det, jo mer forestiller du deg at det kan bli. Du dagdrømmer og planlegger, og så kommer du til OL, noe går skeis og så er du helt ferdig fordi du har lagt en annen plan for hvordan det skal bli, sier Jansrud til NTB.

Alpintstjernen fra Vinstra uttalte seg på det norske løperhotellet Regina i Sölden fredag ettermiddag. Jansrud forklarer hvordan tankene er i hans hode. Han sier at han bruker minst mulig tid på OL på denne tiden av året.

Søndag sesongdebuterer han i storslalåm i Sölden.

- Min vanlige arbeidsdag er verdenscupen. Det er masse renn som skal gjennomføres først, og det er mange store klassikerrenn. Vi får ta det som kommer, og så kommer OL fort nok uansett. Jeg kan begynne å tenke på OL den 31. januar, tenker jeg. Det er tidlig nok.

Outsider

Jansrud, som kom på andreplass sammenlagt i verdenscupen sist sesong, er først og fremst fartskjører. Storslalåm er noe som kommer i tillegg. Det er den «samme gamle historien om at han aldri gir opp om igjen» som han sa under en pressekonferanse i regi av Det internasjonale skiforbundet (FIS) tidligere på dagen.

- Nå har det vært fem år med storslalåm der jeg har måttet innfinne meg med at jeg bare er blitt dårligere år for år. Spesialistene som legger ned mye treningstid har stadig tatt nye steg, og så har jeg kommet litt i bakleksa. men jeg har likevel stilt til start. Du kan ikke gi opp, selv om det er lett å tenke at sjansene er blitt dårligere. Og sånn blir det i år også, selv om det er kommet regelendringer. Jeg er på start, og så får vi telle opp hvordan det går etterpå.

Trener

Jansrud sier at han likevel trener en del storslalåm siden det på mange måter er alpinsportens grunnøvelse.

- Hvis du sammenligner med for eksempel Henrik (Kristoffersen), som trener mye på både slalåm og storslalåm, så skal vi ha inn super-G og utfor i tillegg, og det går bare ikke opp. Sånn er det.

Jansrud håper at han kan dra en liten fordel av at det er kommet en ny type storslalåmski foran denne sesongen. De er mer lik den typen som var brukt inntil for fem år siden.

- Det kan være en fordel, men det er litt spekulasjoner, selvfølgelig. Vi finner det snart ut. Vi har kjørt mot hverandre, og for min del virker det bra. I lettere og flatere terreng er jeg veldig rask, men i bratt terreng sånn som det blir i henget her i Sölden så taper jeg for mye mot Rasmus (Windingstad), Leif Kristian (Haugen), Henrik (Kristoffersen) og de andre som er spesialister. Da sliter jeg med å henge med. Jeg må vurdere om det er bedre med hvile enn for eksempel å kjøre storslalåm i Val d'Isère, sa Jansrud.

(©NTB)

Mest sett siste uken