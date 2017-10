Jansrud om viral valpe-video: - Kommer sannsynligvis aldri til å gjøre noe sånt igjen

Den norske skistjernen er lettet over å ha fått god respons på hysterisk reklamefilm.

OSLO (Nettavisen): For ikke mange måneder siden tok en video av Kjetil Jansrud sammen med en skokk valper internett med storm. Den humoristiske videoen, som er en reklamefilm for DNB, nærmer seg i skrivende stund 800.00 visninger på Facebook.

I tillegg har klippet rundet 50.000 visninger både hos Youtube og på Nettavisens plattform.

Var skeptisk



Hovedpersonen selv røper at han var skeptisk før innspillingen av reklamefilmen.

- Det var et ønske fra DNB om at vi skulle gjøre noe som var så hinsides at folk skulle ta humoren. Jeg må si at jeg tvilte veldig i starten, for jeg synes at det var veldig ubehagelig. Men jeg valgte å stole på dem, og de fikk jo rett, sier Jansrud til Nettavisen.

- Det er noe jeg aldri har gjort, og sannsynligvis aldri kommer til å gjøre igjen, fortsetter han.

Responsen på valpe-videoen har til Jansruds store lettelse stort sett vært positiv. Han forteller at han ikke nødvendigvis ble så overrasket over at reklamefilmen fikk mye oppmerksomhet, men er glad for at det har vært riktig type oppmerksomhet.

- Folk har heldigvis ledd og tatt det som en uhøytidelig og ironisk greie, og det er jeg veldig glad for. Alternativet hadde vært veldig kjipt for meg, sier den norske skistjerna.

Ble parodiert



I tillegg endte det til slutt med at Jansrud og valpene ble parodiert.

Andebu Sparebank byttet ut Jansrud med den lokale skuespilleren Joachim Svendsrød, mens valpene ble byttet ut med små grisunger.

- Det var fantastisk moro. Jeg holdt på å le meg ihjel av parodien, sier han med et glis.

Også parodien har falt i smak hos folk flest, og parodien har passert 200.000 visninger på Facebook.

