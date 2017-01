Jansrud på andreplass i skrekkrenn

ANNONSE

Kjetil Jansrud leverte meget solid under utforrennet i Garmisch Partenkirchen fredag ettermiddag og kjørte inn til ledelse.

Jansrud startet som nummer sju. På det meste var nordmannen nesten et sekund foran daværende leder Hannes Reichelt, men tapte litt på slutten.

31-åringen var likevel 21 hundredeler foran i mål.

- Nydelig kjøring, sa NRK-kommentator Andreas Toft.

Ganong vant



Det holdt likevel ikke til seier for nordmannen. Ganong Travis fra USA kjørte nemlig ned til en langt bedre tid fra startnummer 12.

Han var 38 hundredeler foran Jansrud i mål. Amerikaneren leder foreløpig løpet, foran nordmannen, mens italienkse Peter Fill er nummer tre.

Løpet er enn så lenge ikke ferdigkjørt, men mye skal til for at de tre i toppen nå skal dyttes ned fra pallen.

Alexander Aamodt Kilde fikk det ikke til i Garmisch fredag og kjørte ut. Nordmannen mistet kontrollen og måtte gi seg.

Skrekkrenn



Steven Nyman fra USA var uheldig og falt stygt på vei ned traseen i Garmisch. Det så ut til at 34-åringen skadet kneet i fallet.

Nyman ble etter hvert fraktet ut fra løypa i helikopter. Til tross for at amerikaneren var kraftig forslått, var han ved bevissthet.

Også franske Valentin Girarud Monine falt stygt fra startnummer 20 og ble liggende lenge, før også han ble fraktet bort i helikopter.

I tillegg falt også Eric Guay fra Canada i det han skulle over et hopp. Han ble kastet gjennom luften, men heldigvis gikk det bra for Guay.