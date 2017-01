Jansrud savner Lund Svindal allerede

ANNONSE

Aksel Lund Svindal er allerede savnet. Han måtte kaste inn håndkleet i Wengen, og Kjetil Jansrud legger ikke skjul på at laget har mistet en stor ressurs.

- For laget sin del har det stor betydning at Aksel er blitt borte. Vi mister jo en ressurs. Det kan påvirke oss i negativ retning. Vi kommuniserer jo bra sammen, og nå mister vi en betydelig sparringspartner og samtalepartner. Han er savnet. Vi får håpe det ikke kommer til å prege oss for mye, men at det kan motivere oss til å kjøre enda bedre, sier Kjetil Jansrud til NTB to dager før det braker løs i Die Streif, verdens tøffeste utforløype.

Jansrud selv var halvannet sekund bak på den første treningen onsdag, men bryr seg ikke om det. Forklaringen er enkel nok.

- At jeg var et stykke bak i denne første gjennomkjøringen var vel som forventet. Det er alltid litt spesielt med den første treningsrunden her i Kitzbühel. Det er litt nerver inne i bildet, og det er selvfølgelig slik at man gjerne vil kjenne litt på det å kjøre her. Nå er jo været så bra at vi vet vi får en runde i morgen (torsdag) også, og da er det slik at jeg ikke er villig til å ta den risikoen man må ta her for å kjøre fort, i alle fall ikke i første gjennomkjøring, fortsetter Vinstra-løperen.

Hans sier han tok det rolig onsdag, en vet at forbedringspotensialet er stort. Han er komfortabel med avstanden fram til de raskeste og vet at han fort spiser opp det.

- Det føles som om jeg har dette under god kontroll, forklarer han.

VENNER OG SPARRINGPARTNERE: Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal.

Glatt som på Bislett i gamle dager

Det var en utfordrende første treningsomgang onsdag, for i deler av traseen var det like glatt som på Bislett i gamle dager.

- Aleksander er ranket som nummer ti, så han må starte som nummer en, for alle andre velger andre startnummer. Det er ikke noe gøy å starte som førstemann her i Kitz i den første treningen. Han kom derfor raskt på radioen med melding om at det var glatt. Det hadde jeg sett på besiktigelsen. Jeg var likevel litt overrasket da han sa det, men merket fort at han hadde rett. Det var glatt, veldig glatt, forteller Jansrud.

- Men sånn er det her. De vanner med brannslanger, så dette er Kitzbühel i et nøtteskall. Det må vi være forberedt på, legger han til.

- På grunn av forholdene kommer jeg til å endre litt på oppsettet mitt til treningen torsdag, men jeg tror ikke jeg kommer til å satse på så mye skarpere kanter på skiene. Det blir nok heller å justere litt på linjevalg og kjøring og slike ting. Det gjelder å få roet tingene litt ned, forklarer Jansrud om måten han vil kompensere de glatte og isete forholdene.

Super G

Jansrud har tre strake super G-seirer i verdenscupen i år, men han har aldri gjort det spesielt bra i den disiplinen her i Kitzbühel. Derimot er det blitt seier i utforrennet, noe av det gjeveste en alpinist kan vinne.

- Rent statistisk er sjansene mine størst i super G denne helgen, men vi har jo bare kjørt to utforrenn i år. Det ene vant jeg, og i det andre brant jeg kantene på skiene, så jeg har gode muligheter begge dagene, både fredag og lørdag. Men i super G har jeg aldri vært på pallen her. I utfor har jeg vunnet. Formen er god, og jeg kjører godt på ski. Det gjelder bare å holde på godfølelsen, for nå er det lenge siden jeg kjørte godt forrige gang, sier Jansrud til NTB.

Han legger ikke skjul på at han er veldig glad for at det blir et ekstrarenn i Garmisch. Han håper virkelig at de får på plass det siste rennet som er avlyst også. Da kan han ta masse poeng på Marcel Hirscher i sesongavslutningen i kampen om den totale verdenscupen.

- Hvordan blir opplegget etter Kitzbühel-helgen for ditt vedkommende?

- Etter at vi er ferdige her står Garmisch på programmet. Deretter blir det noen rolige dager hjemme. Det er et renn i Stockholm, men det vil jeg vurdere å stå over, rett og slett for å få hvile og være skarpest mulig til VM. Kanskje vil det være mer fornuftig å trene enn å kjøre slalåm i den svenske hovedstaden, forklarer Jansrud.

Og det går fort mot VM i Sveits.

- Jeg gleder meg veldig til St. Moritz på alle måter, og traseene passer meg som hånd i hanske i alle disiplinene. Det kan bli gøy, sier Kjetil Jansrud til NTB, men først er det Kitzbühel som skal kjøres.

