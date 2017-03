Jansrud tapte utforcupen med én plassering

ANNONSE

Peter Fill fra Italia kapret andreplassen i den siste verdenscuputforen for sesongen i Aspen, Colorado.Det var akkurat nok til å overta førsteplassen i utforcupen foran Kjetil Jansrud, som ledet sammenlagt før rennet.

Dessverre for det norske fartsesset holdt ikke onsdagens 11.-plass til å vinne sammenlagt. Fill ble bare slått av landsmannen Dominik Paris i Aspen.

Selv om han ikke har vunnet utforrenn i vinter, gikk Fill til topps på jevnt gode plasseringer ellers. Jansrud vant utforrenn i både Jeongseon, Val d'Isere og Kvitfjell i løpet av vinteren.

Uhyre jevnt



Dersom én mann til hadde plassert seg foran Fill, og sendt italieneren ned på tredjeplass, ville historien vært en helt annen. Da ville det holde med en plassering blant de 14 beste for Jansrud.

Bare sju poeng skilte mellom Jansrud og Fill sammenlagt. Jansrud ble intervjuet av NRK mens det fortsatt var mange konkurrenter igjen på toppen.

- Jeg tror nok det er kjørt uansett. Det har vært sånn hele uka, egentlig, at jeg ikke får opp den farta jeg skal ha.

- Jeg har ikke klart å kjøre det jeg kan. Det er litt vanskelig å forklare. Jeg kom i god form fra Kvitfjell og hit, kommenterte Jansrud overfor NRK.

Flere feilskjær



Alpinisten fra Vinstra understreker at han gjerne skulle vunnet utforcupen, men at det er flere årsaker enn utforen i Aspen som ikke har vært gode nok. For eksempel ble det ikke et eneste poeng i Kitzbühel der Jansrud havnet helt nede på 36.-plass.

Spenningen i Aspen-rennet dreide seg etter hvert mye om én mann kunne plassere seg foran Fill. Dessverre for Vinstra-guttens del gikk det ikke hans vei.

Aleksander Aamodt Kilde startet sin utfor sterkt, men tapte på feil nedover i løypa. I mål plasserte han seg 16 hundredeler bak Jansrud. Kilde endte på plassen bak Jansrud.

- De norske gutta, de skuffer rett og slett i Aspen i dag, sa NRK-kommentator Anderas Toft etter Kildes målpassering.