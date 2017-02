Jansrud tok årets første seier

ANNONSE

Fredag var Kjetil Jansrud 20 hundredeler unna seieren i utforen i Kvitfjell, da nordmannen endte på tredjeplass bak slovenske Bostjan Kline og østerrikske Matthias Mayer.

Lørdag hadde Jansrud en ny mulighet til å gå helt til topps, da det var klart for et nytt utforrenn i OL-løypene i Kvitfjell.

Og fra startsnummer fem satset nordmannen alt han hadde for å ta sin første verdenscupseier siden 27. desember i fjor. Avslutningen sto ikke i stil til en forrykende start, men det holdt likevel for Jansrud, som fikk se én etter én av konkurrentene legge seg bak ham i mål.

- Skeptisk til avslutningen

Jansrud kjørte forrykende gjennom store deler av løypa, men i avslutningen ble han mer ustødig og tapte flere tideler i forhold til konkurrentene. I mål tok han ledelsen, 74 hundredeler foran lederen på det tidspunktet, østerrikske Vincent Kriechmayr.

Peter Fill satte utfor like etter Jansrud, og italieneren - som er nummer to i utforcupen, 13 poeng bak nettopp Jansrud - tok inn et halvt sekund fra siste mellomtid til målgang.

Det holdt likevel ikke til å tukte nordmannen, som han var åtte hundredeler bak i mål.

- Jeg er skeptisk til avslutningen til Jansrud, kommenterte NRKs Andreas Toft da Fill suste inn like bak nordmannen.

- Føltes som om det vil koste meg seieren

Det var alpinisten enig i selv også.

- Det er alt for spennende. Problemet er at det føles som om den feilen i bunnen der kommer til å koste meg seieren, sa Jansrud til NRK etter å ha kommet i mål.

- Det føles for lett at den ikke skal bli straffet. Men la oss håpe det blir Alex, la han til.

Men da lagkameraten Alexander Aamodt Kilde satte i gang på startnummer 12, var det fortsatt ingen som hadde klart å tukte Jansrud.

Kilde selv slet i toppen av løypa og kjørte inn til sjetteplass, 63 hundredeler bak Jansrud, selv om han var godt over halvsekundet raskere enn Jansrud i avslutningen.

- Nervepirrende

- Det er nervepirrende. Vi får håpe det holder. Kjetil hadde en litt stor feil lengst nede som han taper en del på, sa Alexander Aamodt Kilde på lagkameratens vegne etter å ha kommet i mål.

Da Beat Feuz fra Sveits snek seg inn på en tredjeplass, lovet det hele enda bedre. Carlo Janka kom med et skremmeskudd på startnummer 18, og var fryktelig nær Jansrud gjennom hele løypa, men la seg til slutt inn på femteplass - bare 28 hundredeler bak Jansrud.

Og da gårsdagens nummer to, Mathias Mayer, kom i mål på tolvteplass betydde det at mye skulle til for at nordmannen ikke endte opp aller øverst på pallen. Peter Fill og Beat Feuz fulgte etter Jansrud på topp tre.