Jansrud tok sølv - Aamodt Kilde slått ut av pallen

Kjetil Jansrud ble nummer to og sikret norsk sølvmedalje i onsdagens Super-G i St. Moritz.

Jansrud ledet rennet helt til kanadiske Erik Guay klinket til med 1.25,38 - 45 hundredeler foran nordmannen.

Aleksander Aamodt Kilde, som kom i mål ni hundredeler bak Jansrud, så lenge ut til å bli nummer tre og ta karrierens første VM-medalje.

Også presidenten i skiforbundet, Erik Røste, hadde innkassert medaljen på forhånd:

Ser ut som gutta har full kontroll. 2. og 3. plass i VM i dag i Super-G . Gratulerer @Kjansrud og @AleksanderKilde pic.twitter.com/5ByCwjloTt — Erik Røste (@erikroste) February 8, 2017

Fra startnummer 26 kom imidlertid enda en kanadier, Manuel Osborne-Paradis, og la seg tre hundredeler foran nordmannen.

Kjetil Jansrud satt sammen med Aleksander Aamodt Kilde da medaljen røk i siste liten.

- Det er forferdelig. Vi satt inne der sammen, og han ble oppriktig skuffa, som er helt greit å bli. Det var en kalddusj for oss, dessverre. Men det er en litt rar Super-G dag i dag. Man ser at de som kan glid gjør det bra og så får man litt sol og stikker av gårde. Erik var egentlig overlegen alle. Akkurat nå er det vanskelig for meg å stå her og være skuffet - det tror jeg egentlig det er for Aleks og når han tenker seg om, men vi lå an til to medaljer, og det hadde vært dobbelt så morsomt som én, sier Jansrud til NRK.

SØLV: Kjetil Jansrud.

Jansrud innrømmer at han trodde han skulle ta gullet da lagkameraten Aamodt Kilde kom i mål ni hundredeler bak ham.

- Da Aleks kom inn ni hundredeler bak, trodde det skulle holde, men det er en løype for Erik Guay. Han er en god glider og treffer perfekt på linja. Når det er 45 hundredeler, utklasser han hele startfeltet, så da er det bare for oss å ta av oss hatten.

Aleksander Aamodt Kilde legger ikke skjul på sin skuffelse overfor NRK.

- Den er sur. I alle fall når det er tre hundredeler. Den satt langt inne, kjenner jeg. Du sikker alltid og håper at det skal gå veien. Så visste vi at det er litt forandringer på lyset, så det var spennende å se på. Han begynner å komme i form, han Osborne-Paradis. Det er morsomt for han, men litt surt for meg. Fjerdeplasser er skikkelig dritt. Jeg må bare se framover.

Forhåndsfavoritten Beat Feuz skuffet på hjemmebane og endte som nummer 12 - 1,13 bak Guay.