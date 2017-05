ANNONSE

Tidligere denne måneden offentliggjorde lillebror Tomas Northug at han avslutter langrennskarrieren. Dermed mistet Petter Northug sin fremste sparringspartner på treningssiden.

Nå er Chris Jespersen klar som ny mann i den rollen, melder Adresseavisen.

- Det er en utrolig stor mulighet – og en stor ære å få lov til å være på lag med Petter. Jeg har egentlig hatt lyst til å være på lag med ham i mange år, men jeg har ikke tatt kontakt. Jeg tenkte at det ikke var noe vits å prøve så lenge Tomas var med. Det var ikke lenge etter at Tomas la opp at jeg tok telefonen til Petter, sier Jespersen til avisen.

Northug-trener Stig Rune Kveen er meget godt fornøyd med signeringen.

- Chris er rett mann fordi han en løper med stor kapasitet og god motor. Han kan matche Petter perfekt i sommer og høst fram mot sesongstart. Det ser vi virkelig fram til, det er en god løsning for Petter, sier han.

Jespersen har de siste sesongene satset på langløp. Foran den kommende sesongen er det OL i Pyeongchang som gjelder.

- Det er det jeg drømmer om. Nå har jeg tidenes mulighet til å klare det. Og ingenting hadde vært bedre enn at vi begge stiller på startstrek i OL for å kjempe om medalje, sier han.

