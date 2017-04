ANNONSE

Sveriges langrennsess Johan Olsson gir seg som verdenscupløper på øverste nivå.

36-åringen opplyste om sine framtidige planer på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Selv om det er slutt med å konkurrere i verdenscupen, opplyste Olsson at han satser på å delta i Vasaloppet neste sesong.

Olsson har en lang karriere bak seg. Han har to OL-gull i stafett. Hans beste OL-plassering individuelt var 2.-plass på 15-kilometeren i Sotsji i 2014.

Olsson har to individuelle VM-gull. Det ene kom på 50-kilometeren i Val di Fiemme i 2013. To år etter vant han gullet på 15 kilometer under VM på hjemmebane i Falun.

