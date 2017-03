Johansson avslører: Satte verdensrekord med skade

ANNONSE

VIKERSUND (Nettavisen): Lillehammer-hopperen sjokkerte en hel hoppverden da han lørdag ettermiddag satte verdensrekord med et svev på 252 meter.

Før helgens renn i Vikersund ble det snakket mye om en mulig ny verdensrekord, men de fleste var enig at det kom til å bli vanskelig å stå på lengder over Fannemels rekord på 251,5 meter.

Robert Johansson motbeviste imidlertid skeptikerne med sitt første hopp i lørdagens lagkonkurranse.

Den prestasjonen blir imidlertid enda større når han avslører til Nettavisen etter rennet at han hoppet med betennelse i leggen. Den norske landslagshopperen innrømmer at han kjenner på kroppen at det har vært mye krefter i sving under rekordhoppet.

- Jeg har betennelse i leggen fra før, så jeg merker det. Jeg kommer nok til å merke det mer i kveld, sier Johansson til Nettavisen.

Han forteller at han har hoppet med plagene en stund og har blitt vant med å hoppe med smertene. Derfor har han planer om å gjøre det samme i søndagens individuelle renn.

Vurderte å legge opp



Skader er riktignok ikke noe nytt for den norske hoppstjernen.

Faren til Robert, Gorm Johansson, har fulgt sønnens karriere tett. Han forteller til Nettavisen at 26-åringen har hatt det tøft.

FAR: Gorm Johansson.

- Han har hatt store problemer de siste tre-fire sesongene. Han har hatt skade, operasjon og han har vært satt ut av kyssesyken. I fjor hadde han et virus som ingen vet hva er for noe, og han har mistet oppkjøringen til de tre siste sesongen, sier pappa Gorm til Nettavisen.

Derfor hadde Johansson tenkt til å legge skiene på hyllen etter fjorårets sesong.

- I fjor var han vel 99 prosent sikker på å legge opp, men da hadde vi en liten prat. Det begynte å løsne og så kom han til Vikersund. Her hadde han et førstehopp på 231 meter. Da bestemte han seg for at vi skal prøve mer. Det var vel verdt det, sier hopperens far, som ikke legger skjul på at han var stolt etter at sønnen satte verdensrekord.

- Det går ikke an å beskrive. Jeg er omtrent like stolt som da han ble født. Dette er bare starten på noe stort. Det er jeg helt sikker på. Han kommer til å etablere seg i toppen. Han gir seg ikke nå, forteller Gorm Johansson.

- Dette er bare begynnelsen



Det lover også Robert selv.

- Det er bare begynnelsen. Jeg har som mål å bli best. Jeg har lyst til å prege idretten. Jeg vet at jeg er tøff nok til å flytte rekorder videre, sier Johansson til Nettavisen.

Han erkjenner imidlertid at det ikke er noen selvfølge at han fortsatt hopper.

- Det er klart at når ting butter imot, så er det hardt. Det man jobber for er å bli best, og når man over tid får slag etter slag i trynet, så blir det vanskelig når man ikke kommer i formen man håper å være, men etter at det snudde har jeg ikke sett meg tilbake, forklarer 26-åringen.

Lørdag ble det altså verdensrekord med 252 meter, før Stefan Kraft fra Østerrike tok fra ham rekorden cirka en halvtime senere med et hopp på 253,5 meter.

- Det er helt sykt. Det er en drøm som har gått i oppfyllelse. Jeg har sett for meg det øyeblikket her en million ganger i hodet. Man setter pris på alt og alle som støtter deg. Jeg skjønner at alle de timene jeg har lagt ned har definitivt vært verdt det. Det er deilig, sier Johansson.

Søndag avsluttes Raw Air med individuell konkurranse i Vikersund. Da skal Robert Johansson igjen forsøke flytte grenser.

