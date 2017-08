Johaug: - Jeg ble forbannet og sur

Therese Johaug forteller til TV 2 at hun ble forbannet da offentliggjøringen av CAS-dommen ble utsatt til tirsdag.

Therese Johaug og resten av Norge ventet på at den mye omtalte dommen i Idrettens voldgiftsrett, CAS, ville komme nå før helga. Torsdag kveld bekreftet CAS overfor Nettavisen at offentliggjøringen først ville komme på tirsdag.

Det ble en stor nedtur for den norske skistjerna.

TRENINGSLEIR: Therese Johaug er for tiden på treningsleir i Sentral-Europa.

- Jeg skal ærlig innrømme at jeg ble forbannet og sur da jeg fikk beskjeden på treningstur i går. Og frustrert. Man går konstant med telefonen på seg i håp om å få en beskjed. I stedet blir det ytterligere utsettelser hele tiden. Men er det en ting jeg har blitt god på siste året, er det å vente. Men det var tøft å få den beskjeden, sier Johaug til TV 2.

Johaug ble ilagt 13 måneders utelukkelse, men risikerer å straffen forlenges av CAS. Johaug-leiren har tidligere uttalt at de har gitt opp fullstendig frifinnelse i dopingsaken.

Hun er krystallklar på at det ikke er aktuelt å legge opp, selv om OL i Pyeongchang i Sør-Korea skulle komme til å ryke for hennes del.

- Per dags dato tar jeg bare stilling til det jeg vet. Det eneste jeg har bestemt meg for er at jeg ikke skal gi meg. Jeg skal prøve å komme tilbake til verdenseliten og stå øverst på pallen. OL eller ikke: jeg skal tilbake, sier hun til TV 2.