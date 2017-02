Johaug: - Jeg gikk på en smell

ANNONSE

I et intervju med NRK forteller den norske skistjernen at tiden etter den mye omtalte «Johaug-høringen» i dopingsaken mot henne har vært tøff.

- Jeg kjente etter høringen at jeg gikk på en ganske stor smell. Da var det ikke noe kult å være langrennsløper og holde på med dette, og skigleden ble litt borte, sier Johaug til NRK.

Til NRK forteller skistjernen at hun håper på å bli frikjent, men at hun også er realist. Dermed har hun i bakhodet at det kan ende med en lang utestengelse. Påtalemyndigheten til Antidoping Norge la ned påstand om 14 måneders utestengelse under høringen.

- Det er jo nervepirrende, og jeg kjenner at en kanskje ikke er i topp humør hele tiden. Man går hele tiden og tenker på hva det eventuelt kan bli og jeg ser egentlig bare frem til å få svaret og til å ha noe å forholde meg til slik at jeg kan legge opp et løp fremover, forteller Johaug til NRK.

Johaug trener for tiden på Sjusjøen, samme sted som mange av de andre norske skistjernene. Lagvenninnene lader opp til VM i Lahti, mens Johaug må nøye seg med å ta sikte på OL i Pyeongchang i 2018 som sitt neste mål. Johaug får ikke trene sammen med venninnene fra landslaget, grunnet dopingsuspensjonen sin.

Høringen pågikk over to dager i januar, og ble brukt av partene i saken til å belyse mest mulig relevant informasjon. Blant annet ble lege Fredrik S. Bendiksen og lagvenninnen Marit Bjørgen hentet inn som vitner.