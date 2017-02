Johaug anker ikke domsutvalgets avgjørelse

ANNONSE

Therese Johaug har i samråd med sin advokat, Christian B. Hjort, bestemt seg for å ikke anke domsutvalgets avgjørelse om 13 måneders utestengelse.

Påtalemyndigheten hadde opprinnelig lagt ned påstand om 14 måneders utestengelse, men dette ble altså redusert med én måned i dommen.

- En totalvurdering



I en pressemelding heter det at avgjørelsen om ikke å anke er tatt etter en totalvurdering. Det heter at hun opplever avgjørelsen som urimelig streng, men at det viktigste for henne nå er forutsigbarhet slik at hun fullt ut kan konsentrere seg om skiløping.

- Dette har vært en tung og vanskelig sak for Therese Johaug, og hun håper nå at hun kan legge den bak seg, står det i pressemeldingen.

- Det er en totalvurdering rundt forutsigbarhet. Vi har gjort dette slik at hun kan konsentrere seg om idretten og legge saken bak seg, sier hennes advokat Christian B. Hjort til NTB.

- Jeg synes dette er en streng dom både på aktsomhetsvurderingen og utmålingen. Jeg er uenig i den, men det er en rekke forhold man må ta stilling til når det gjelder en anke og om vi vil at de fortsatt skal behandle saken. Vi vil avslutte den, siden det alt i alt er skiløpingen som er det viktigste for Therese. Det er den totalvurderingen vi har tatt, legger han til.

Den norske skistjernens utestengelse gjelder fra dagen hun ble suspendert, noe som betyr at hun kan være tilbake på det norske landslaget 18. november. Dermed ligger det an til at Johaug får muligheten til å konkurrere i flere renn før OL i Pyeongchang i 2018.

Både FIS og WADA har mulighet til å anke dommen.

Fjernet fra smøretraileren

Tirsdag ble det kjent at Johaugs portrett blir fjernet fra skiforbundets smøretrailer.

- Det er dessverre en uheldig, men nødvendig konsekvens av at det nå har kommet en dom, sier Bjervig til Nettavisen.

Portrettet av Johaug på traileren vil bli dekket over av blå folie. Johaug vil ikke bli erstattet av en annen utøver på traileren, ifølge Bjervig. Arbeidet med å fjerne Johaug vil bli gjort i nær fremtid.

Bjørgen: - Det er tullete

Johaugs lagvenninne på det norske landslaget, Marit Bjørgen, uttalte seg nylig til NRK om Johaugs dom.

- Jeg synes det er tullete, rett og slett. Det er vanskelig å skjønne, sier Bjørgen til NRK om venninnens dom.

Bjørgen er kritisk til utøvernes manglende rettssikkerhet.

- Therese blir trodd, hun har vært uheldig og fått det i seg gjennom en salve hun har på leppene. Likevel får hun 13 måneder. Det sier litt om rettssikkerheten vår. Vi har ingen ting å stille opp med, sier Bjørgen til NRK.