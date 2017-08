Johaug-dommen: - Vil ikke holde den hemmelig

Therese Johaug (29) og Det Internasjonale Skiforbundet (FIS) vil motta hele dommen fra Idrettens Voldgiftsrett (CAS), men offentligheten kan måtte vente.

Johaugs CAS-dom er ventet når som helst, men selv om offentligheten får vite resultatet i saken, er det ikke sikker at hele dommen vil bli publisert samtidig.

Johaugs advokat, Christian B. Hjort, sier til Nettavisen at han ikke er kjent med om CAS kommer til å publisere hele dommen umiddelbart.

- Slik jeg forstår det vil resultatet bli publisert, men om hele dommen umiddelbart vil bli publisert eller om det vil gå noe tid før den legges ut på nettsidene, det vet jeg ikke, sier Hjort til Nettavisen.

I tidligere CAS-saker har det variert fra timer til uker for når hele dommer har blitt offentliggjort. At publiseringene har latt vente på seg kan blant annet skyldes at noen av partene protesterer mot innholdet i de aktuelle dommene. Partene kan eksempelvis be om at noe av innholdet blir holdt konfidensielt, noe CAS da må ta til vurdering.

ADVOKAT: Christian B. Hjort har representert Therese Johaug i dopingsaken mot henne.

Vil ikke holde noe hemmelig

Advokat Hjort er tydelig på at de ønsker at hele dommen skal publiseres.

Nettavisen har vært i kontakt med FIS for å høre om de ønsker at hele dommen blir offentliggjort, men forbundet ønsker ikke å svare på Nettavisens spørsmål.

- Dere må kontakt CAS direkte, da det er de som håndterer alle administrative aspekter, skriver kommunikasjonssjef Jenny Wiedeke i en epost.

Det er tre personer som skal avgjøre Johaugs skjebne i CAS. FIS og Johaug har valgt hver sin dommer og sammen med en tredjedommer skal de utmåle Johaugs straff.

FIS' representant i dommerpanelet er finnen Markus Manninen. Manninen ønsker ikke å kommentere om FIS ønsker full offentliggjøring av dommen.

- Jeg har ikke anledning til å kommentere Johaug-saken, verken om innhold, prosedyrer eller andre ting. CAS har strenge regler for dette, sier Manninen til Nettavisen og henviser alle spørsmål til CAS.

De to andre dommerne er Jeffrey G. Benz (Johaugs representant) og Romano F. Subiotto som leder dommerpanelet.

CAS har ikke svart på Nettavisens henvendelser denne uken.

Etter hva Nettavisen erfarer kan oppmerksomheten Johaug-saken har fått i media føre til at en publisering av hele dommen vil forekomme raskere.

Utsettelse

Therese Johaug møtte til lukket høring i CAS 6. juni etter at FIS anket straffen til domsutvalget i Norges Idrettsforbund på 13 måneders utestengelse.

Det var først ventet at CAS ville komme med en avgjørelse tidligere i sommer, men i juli fikk Johaug beskjed fra CAS om at dommen har blitt utsatt.

Det er ukjent hva utsettelsen skyldes.

Nå skal avgjørelsen i stedet være ventet rundt 18. august, men det er foreløpig ingen som kan si med sikkerhet når kjennelsen vil bli publisert.

TRENER MOT OL: Therese Johaug har hatt fokus på trening mens dopingsaken hennes er under behandling.

Går Johaug glipp av OL?



Det er knyttet stor spenning til hvor lang straff Johaug eventuelt får av CAS etter at hun 16. september 2016 testet positivt på det anabole steroidet clostebol.

Johaug har allerede gått glipp av fjorårets verdenscupsesong, samt VM i Lahti, men hvis den norske langrennsprofilen får lenger enn 15 måneders utestengelse av CAS, vil hun også gå glipp av OL i Sør-Korea kommende vinter.