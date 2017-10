Johaug-dommen ikke oppe på NIF-styremøtet

Therese Johaugs endelige dopingdom var ikke et tema under torsdagens idrettsstyremøte, men idrettspresident Tom Tvedt varsler en dialog med Skiforbundet.

Etter at Therese Johaug ble dømt til 18 måneders utestengelse for doping 22. august, uttalte Tvedt at Norges Idrettsforbund (NIF) ville bruke tid på å gjennomgå saken. Det gjaldt både domsavgjørelsen og selve prosessen. Idrettsstyret hadde et møte 31. august, men dommen var da ikke et tema. Tvedt sa til NTB etter møtet at håndteringen av saken ville komme opp på møtet i september. Dette skjedde ikke.

– Nei, det var ikke oppe på styremøtet, sier Tvedt til NTB etter torsdagens styremøte.

Det har stormet rundt norsk idretts antidopingrutiner det siste året. Særlig langrenn har vært i søkelyset på grunn av dopingsakene til Johaug og Martin Johnsrud Sundby.

– Det som er nå, er at Skiforbundet har fått utarbeidet mange rapporter om arbeidet rundt antidoping og om disse to sakene. Vi kommer til å gå i dialog med Skiforbundet for å lære og se. Selv har vi satt i gang med medisinbruk på Olympiatoppen og gått gjennom våre rutiner. Samtidig har Idrettsstyret sagt at alle særforbund blir pålagt å ha antidopingsystemer som er oppe og går, og hvis de ikke har det, så har vi varslet at da vil vi eventuelt trekke dem i framtidig tilskudd, sier Tvedt.

– Én ting er selve Johaug-saken. Det jeg mener er viktig å få fram er at vi må endre det som ikke er godt nok. Vi skal ha en åpen og viktig debatt i norsk idrett som er kontinuerlig om forbedringer. Så må vi få dette på plass fortest mulig gjennom våre særforbund. Der har vi god dialog, legger idrettspresidenten til.

(©NTB)

Mest sett siste uken