Johaug-dommen utsatt igjen

Therese Johaug-dommen offentliggjøres først tirsdag.

Det var ventet at dommen til Idrettens Voldgiftsrett (CAS) skulle bli publisert innen fredag 18. august, men CAS opplyser torsdag i en epost til Nettavisen at Therese Johaug-dommen blir offentliggjort først tirsdag i neste uke.

- En pressemelding som omhandler avgjørelsen i Therese Johaug-saken vil bli publisert på ettermiddagen tirsdag 22. august, skriver Katy Hogg, talskvinne i CAS, til Nettavisen.

Nettavisen meldte onsdag at hele dommen kan komme til å bli publisert på et senere tidspunkt, noe Hogg bekrefter at er tilfelle med Johaug-dommen.

- Voldgiftsdommen vil bli publisert på CAS' nettside på et senere tidspunkt, forutsatt at det ikke foreligger noen restriksjoner om konfidensialitet, opplyser Hogg.

Johaug informert torsdag



Også Johaugs representanter ble informert om utsettelsen torsdag, bekrefter Jørn Ernst, langrennsstjernens manager.

Til Nettavisen sier han at de ikke vet hva utsettelsen skyldes.

- Vi hadde håpet å få den nå, men det er ikke så mye annet å gjøre enn å vente noen dager til, sier Ernst til Nettavisen.

Da Nettavisen var i kontakt med Ernst torsdag ettermiddag, hadde han ikke rukket å snakke med Johaug som var ute og trente.

28-åringen befinner seg for øyeblikket på høydesamling i italienske Seiser Alm.

- Det er sikkert en liten utlading det her. Vi hadde forberedt oss på at den kom i morgen, men det er ikke noe å gjøre med, sier Ernst.

Ble dømt til 13 måneder

Johaug ble tidligere i år dømt til 13 måneders utestengelse av domsutvalget til Norges Idrettsforbund (NIF) for bruk av det anabole steroidet clostebol.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) anket imidlertid domsutvalgets avgjørelse til CAS, hvor partene møttes til høring 6. juni.

Johaugs advokat, Christian B. Hjort avslørte etter høringen i Lausanne at FIS ønsket å utestenge den norske langrennsstjernen i 16-20 måneder. Det fikk blant andre dopingekspert Mads Kaggestad til å reagere kraftig.

Etter at FIS tok saken til CAS, valgte Johaug-leiren å levere en motanke og gikk for full frifinnelse.

Leppesalve til besvær

Johaug har allerede gått glipp av forrige sesong som følge av den positive dopingprøven hun avla 16. september i fjor.

Den norske langrennsprofilen har hele tiden hevdet at hun fikk i seg det ulovlige stoffet clostebol ved bruk av kremen Trofodermin som hun fikk av landslagslege Fredrik S. Bendiksen til å behandle en sår leppe. Bendiksen har selv bekreftet Johaugs forklaring.

På grunn av utestengelsen har Johaug ikke fått trene med det norske langrennslandslaget, men har i stedet satt sammen et eget støtteapparat og holdt seg i form.