Johaug dropper vitne

ANNONSE

Det bekrefter Johaugs advokat, Christian Hjort, til Nettavisen.

- Vi har gitt avkall på Wenche Kristiansen fordi vi måtte gjøre noen tilpasninger og prioriteringer på grunn av tiden. Opprinnelig skulle vi holde på i tre dager, og så fikk vi beskjed om å tilpasse oss to dager. Da måtte jeg ta noen valg, sier Hjort til Nettavisen.

Det var i utgangspunktet planlagt at forhandlingene for Norges Idrettsforbunds domsutvalg skulle vare fra onsdag til fredag denne uken, men 18. januar kom beskjeden om at det kun vil bli satt av to dager.

LES OGSÅ: Enormt medietrykk rundt Johaug-høringen

Tre vitner



Hjort uttalte 9. januar til NRK at de hadde kalt inn dopingkontrollør Kristiansen som vitne i saken sammen med Marit Bjørgen, tidligere landslagslege Fredrik S. Bendiksen og professor Jo Klaveness.

Nå har de valgt å nøye seg med de tre sistnevnte.

Ifølge Hjort, var det leder for Domsutvalget som ønsket å kutte ned fra tre til to dager. Johaugs advokat stiller seg ukritisk til endringen.

- Jeg tror at vi får til en ålreit løsning på to dager, sier Hjort.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

ADVOKAT: Christian Hjort representerer Therese Johaug.

Tidsplan



Therese Johaug møter til forhandlinger foran Domsutvalget etter at Antidoping Norges påtalenemnd la ned påstand om 14 måneders utestengelse som følge av at den norske langrennsstjernen høsten 2016 testet positivt på det anabole steroidet clostebol.

Onsdag er det satt av tid til at Klaveness og Yvette Dehnes, leder på Norges laboratorium for dopinganalyse, skal vitne. Sistnevnte er kalt inn av Antidoping Norge.

LES OGSÅ: Johaug har skjermet seg fra sosiale medier

Torsdag fortsetter høringen med blant annet vitneforklaringer av Bjørgen og Bendiksen.

Forhandlingene for Norges Idrettsforbunds domsutvalg foretas på en lignende måte som en vanlig rettssak.

Nettavisen kommer til å være blant mediene som er til stede under forhandlingene på Ullevaal Stadion.

LES OGSÅ: Kampklar Johaug gruer seg



NIF har publisert følgende tidsplan på egne hjemmesider:

Onsdag 25. januar 2017:

09:00 – 09:15 Retten settes

09:15 – 10:15 Innledningsforedrag advokat Kiær

10:15 – 10:45 Supplerende redegjørelse fra Birgit Haukland

10:45 – 11:00 Pause

11:00 – 12:15 Innledningsforedrag advokat Hjort

12:15 – 13:00 Lunsj

13:00 – 14:30 Partsforklaring - Therese Johaug

14:30 – 14:45 Pause

14:45 – 15:15 Vitneforklaring Yvette Dehnes

15:15 – 16:00 Vitneforklaring Jo Klaveness

Torsdag 26. januar 2017:

09:00 – 10:15 Vitneforklaring Fredrik Bendiksen

10:15 – 10:45 Vitneforklaring Marit Bjørgen

10:45 – 11:00 Pause

11:00 – 11:30 Eventuell ytterligere dokumentasjon

11:30 – 12:15 Prosedyre advokat Kiær

12:15 – 13:00 Lunsj

13:00 – 13:45 advokat Kiær fortsetter

13:45 – 14:45 Prosedyre advokat Hjort

14:45 – 15:00 Pause

15:00 – 15:30 advokat Hjort fortsetter

15:30 – 16:00 Replikk/duplikk

LES OGSÅ: - Johaug bør gjøre alt for at saken ikke blir tatt opp i CAS